Peluffo: “Estamos disfrutando muchísimo de la composición y el ensayo” Gabriel Peluffo, vocalista de Buitres, habló en No toquen nada sobre cómo están preparando su nuevo disco, el primero desde 2014.

Actualizado: 08 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Peluffo dijo en No toquen nada de DelSol 99.5 que si bien se había hecho público el primer corte (“La primera vez”) preferían no compartir demasiados detalles sobre el nuevo CD que están preparando, el primero desde “Canciones de una noche de verano” de 2014.

“No explicamos demasiado las cosas. Si es una obra que está abriendo una puerta y no está completa en el sentido que no hemos mostrado el resto de las cartas, me parece que el atractivo es esperar”, dijo el cantante de Buitres.

Peluffo también agregó que sabían que “la primera carta iba a ser polémica, cualquiera fuera el estilo y la letra”, pero reconoció que le gusta porque “genera mucha incertidumbre para lo que va a venir”.

“Lo único que puedo decir es que estamos disfrutando muchísimo de la composición y el ensayo, y eso está bueno porque era algo que queríamos recuperar y lo recuperamos”, añadió.

El vocalista de la banda reconoció que para que el festejo del 30° cumpleaños valiera la pena era necesario encontrar de nuevo el gusto por el ensayo.

“En cualquiera de las instancias que habíamos hecho de los festejos emblemáticos, no eran terminales ni eran hacia atrás. La banda siempre se sintió en actividad. Entonces, me parecía que encontrar de vuelta ese sentido estaba bueno y lo logramos naturalmente, no fue algo forzado”, dijo Peluffo.