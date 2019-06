Crear autoridad en ciencia y tecnología para evitar “funcionar por personalidades” La Agencia Nacional de Investigación e Innovación que ejecuta 40 de los aproximadamente 230 millones de dólares anuales destinados a ciencia, tecnología e innovación en Uruguay no tiene un jefe claro dentro del Estado uruguayo.

Actualizado: 06 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Esta visión, planteada públicamente por el secretario nacional de Ciencia y Tecnología, Eduardo Manta, fue reafirmada en No toquen nada por Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias.

Radi confirmó también que, en los borradores de la ley de creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología estaba previsto que cumpliera esa función pero que ese aspecto desapareció de la ley cuando fue aprobada.

“Es verdad que ante la carencia de directivas claras, los sucesivos directorios, algunas decisiones importantes políticas las fueron tomando sin mediar un acuerdo en particular o una visión desde la política del Poder Ejecutivo tan clara. Lo que la comunidad científica mayoritariamente ha reclamado en los últimos años es que el organismo ejecutor no sea el mismo que hace la política", dijo Radi en No toquen nada.

El científico recordó que en los borradores de la ley estaba establecido que la Secretaría de Ciencia y Tecnología iba a tener un rol jerárquico sobre la ANII.

"Eso en la ley final no estuvo y es parte de lo que hay que construir de cara al futuro. Hay que definir bien si la Secretaría de Ciencia y Tecnología pasa a ser una especie de correa de transmisión del gabinete interministerial de la transformación productiva y competitividad, entonces la jerarquía la tendrá ese gabinete a través de la Secretaría. Y eso tendría que ser así”, dijo.

Según Radi, esa situación que debería estar planteada no es la realidad de los últimos años en los que la ANII ha funcionado sin directivas claras del Poder Ejecutivo, tanto en el período de gobierno de José Mujica como en el actual (período que coincide con el estancamiento del presupuesto para ciencia, tecnología e innovación).

“A los efectos prácticos la ANII en ausencia de directivas tomó para sí la generación de las políticas y su ejecución. Digamos el jefe directo de la Agencia prácticamente no existió porque ese gabinete no funcionó”, afirmó.

Radi dijo que la situación puede mejorar si se refuerza el rol de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. También reconoció que el debate sobre el tema entre actores de la comunidad científica y la institucionalidad ha sido ríspido en los últimos años, pero llamó a superar esos enfrentamientos.

La correa de transmisión “es la parte del diseño que hay que refinar. Pero hay que hacerlo con alegría, con solidaridad, con fraternidad. No hayu que enojarse. Tenemos matices, cuánto más a la ciencia básica, a la fundamental, a la innovación o la tecnológica. Hoy esa discusión está perimida en el mundo. Bajemos un poco los decibeles, acá no hay superhombres”, afirmó.

“Un país no puede funcionar en función de las personalidades”, agregó.