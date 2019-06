Supergas: el conflicto actual y las razones de fondo Desde el jueves pasado el sindicato de los trabajadores del supergas decidió dejar de envasar. De las cuatro empresas que distribuyen garrafas solo una (Megal) tiene stock pero solo representa un 10% del mercado.

Actualizado: 10 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

El conflicto se produce por reclamo del sector de Call Center de la empresa Riogas. Este conflicto genera que el sector de envasado detenga sus actividades y esto se traslade al resto de la cadena.

En abril de 2016 No toqunen nada habló con el senador Juan Castillo, en aquel momento director nacional de Trabajo. Castillo explicó que el problema de los conflictos en el sector del supergas tiene una causa estructural.

“Termina siendo un conflicto en el que la población paga el pato con la falta de supergas, porque hay una cantidad de problemas estructurales que hace que en este sector sea tanta la cantidad de empresas subcontratadas, tercerizadas, devengadas que ya no sabés con quién hablar”, dijo Castillo.

El legislador dijo que no hay un interlocutor, y que ahí hay un gran problema. En ese momento hacía un año y tres meses que estaba en el Ministerio de Trabajo, con permanentes jornadas de reuniones por el conflicto del supergás.

La cadena de la industria del supergás se compone por cuatro eslabones. Ancap es quien produce el gas. Desde la planta de Ancap se traslada a las plantas de envasado a través de un gasoducto. Luego hay tres sectores donde participan los privados:

1- Sector de envasado, hay dos empresas que envasan (Gasur y Megal).

2- Sector de transporte, que son los que llevan las garrafas de las plantas desde donde se manda a los puestos de distribución

3- Sector de distribución, que son los que terminan llevando las garrafas a los clientes (Ducsa, Acodike, Riogas y Megal).

Respecto al sector del envasado, el doctor en Economía y columnista de No toquen nada Sebastián Fleitas explicó que Gasur es propiedad en un 40% de ANCAP, un 30% de Acodike y un 30% de Riogas.

“De hecho Gasur ni siquiera tiene las plantas de envasado, porque las plantas de envasado son de ANCAP, pero las administra Gasur. Le da una para administrar a Acodike y otra para Riogas. Se transforma un entramado en el cual ANCAP produce y las empresas que están distribuyendo, están en el envasado”, dijo Felitas.

Esto genera “opacidad” en el mercado, afirmó Fleitas. “Estas relaciones entre Gasur, ANCAP, Acodike están todas hechas en contratos que no son públicos, y que las empresas están acordado cosas que es muy difícil saber lo que están haciendo y eso opaca bastante el mercado”, señaló.

El economista dijo quen ese conflicto Riogas publicó el salario de los trabajadores y mostró que eran muy superiores de otras personas con las mismas tareas en otras empresas.

“Esto puede pasar porque Riogas es muy eficiente y muy buena, y entonces tiene mucha plata para pagar a sus trabajadores; o puede pasar porque Riogas esté teniendo una renta extra normal, y parte de esa renta la esté compartiendo con los trabajadores. La hipótesis es que si hay una torta para repartir que es grande, obviamente tiene más sentido pelear por la torta. Si uno fuera de un sector donde no hay mucha torta, no tiene mucho sentido para pelear porque en el fondo no hay que repartir”, explicó

Este lunes Doble Click habló con Martin Machado, de la Asociación de Distribuidores de Supergas que explicó el conflicto.

Machado explicó que los conflictos en el sector envasado siempre impactan en los demás sectores de la cadena

“Dos sectores están en un 99% alineados con los lineamientos generales de la Dinatra del Ministerio de Trabajo, y hay un sector, que es el sector del envasado, que hoy es donde está el problema generado. El día viernes a las 7 de la tarde en la Dinatra, en horario especial, fueron citados el sindicato y la planta envasadora. No llegaron a un acuerdo. Deberían haber tratado el problema en una bipartita, no en el ministerio, porque fue un tema que ya estaba hablado también en la negociación de distribución”, afirmó.

Machado explicó que los trabajadores del Call center de Riogas plantearon que querían descansar tres domingos por mes, “y ahí se generó nuevamente un problema. Cuando los otros dos sectores estaban casi, casi por firmar.”

“Cuando hay un problema en envasado, destitución y fletes siempre se quedan sin trabajo. Donde se cargan las garrafas, si hay un problema ya no salen del portón para afuera. Los camiones no pueden transportar las garrafas y los distribuidores no pueden llevarla a la casa de los clientes”, explicó.

Con base en un informe de José Benítez.