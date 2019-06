“Desencuentros y tensiones” en el Ineed: “Hay que encontrar un nuevo equilibrio” “No hay duda que hubo algunos desencuentros y tensiones, producto de esta institucionalidad que es un poco sui generis”, dijo a No toquen nada el profesor Pablo Cayora, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).

Cayota destacó que el hecho de tener una comisión directiva integrada por delegados de organismos que “en su mayoría son producto de la evaluación” es una de las razones que han generado rispideces. “Hay que encontrar un nuevo equilibrio técnico-político y hay que lograr una estructura y le dé sostenibilidad (al Ineed) hacia el futuro”, agregó.

Sus apreciaciones llegan unos días después que la independencia técnica del Ineed estuviera nuevamente en cuestión. Esta vez la discusión se centró en una supuesta presión o consejo del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto, para que no se publique el informe bianual en año electoral.

El 5 de junio el diario El País publicó sobre una reunión que los directivos del Ineed mantuvieron con las autoridades de la Administración Nacional de Educació Pública (Anep). Ahí, según la nota, Netto pidió que se postergara la publicación del Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018, porque el informe “podía ser utilizado en contra de la educación y tergiversar” la realidad.

El mismo día, el Ineed sacó un comunicado en el que expresó que lo publicaría en julio, desmintiendo la nota de El País. El documento dice que se envía “a raíz de publicaciones de prensa del día de hoy sobre la fecha de publicación del Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2017-2018”.

Luego deja claro que el informe será publicado el 31 de julio de 2019, además de agregar que “la elaboración y presentación de estos informes requiere una planificación de mediano plazo que se define con anticipación en los planes operativos anuales del Instituto”.

El artículo también fue desmentido por un comunicado de la Anep, que dice que “en la reunión mantenida entre este organismo y el Ineed” ni Netto ni otro integrante del Codicen o Director General de los Subsistemas presionaron para postergar la publicación del Informe bianual del Ineed referido al Estado de la Educación”.

A raíz de estos comunicados, Cayota publicó en su twitter que tuvo que “fundamentar que el informe se publicaba en julio por mandato legal y porque contribuía a la calidad del debate sobre educación” y agregó que “fue en respuesta a planteo de Netto”.

Otros de los directivos del Ineed, el Dr. Alejandro Maiche, dijo que todos aclararon cosas en esa reunión y agregó: “‘presión’ yo no sentí”. Luego sugirió que todas las reuniones de los organismos de la educación sean abiertas y que cada uno saque sus conclusiones.

Cayota estuvo de acuerdo pero pidió también “reconocer que Netto planteó su preocupación sobre la fecha de publicación del informe” y aclaró que nunca habló de sentirse presionado.

“Hay conflicto de interés”

Más allá de este episodio reciente, otros directores ejecutivos del Ineed expresaron en No toquen nada las dificultades para mantener la autonomía del instituto. El último Director Ejecutivo que renunció al Ineed, el argentino Mariano Palamidessi, dijo que la institución tiene un problema de diseño.

“Estás pertenencias y culturas institucionales se hacen sentir al momento de imaginar, orientar estratégicamente y generar el estilo de una institución que tiene que ser sumamente autónoma, sin interferencias. Es muy difícil que el que gestiona, al mismo tiempo se evalúe a sí mismo, porque evidentemente hay conflicto interés”, sostuvo Palamidessi.

Publicar la información que debía “no era una tarea fácil, era desgastante”— Palamidessi.

Pedro Ravela, que también renunció a la Dirección Ejecutiva del Ineed en 2014, dijo que compartía las razones que llevaron a la renuncia de Palamidessi y contó que en lugar de interpretarse los resultados del estado de la educación uruguaya con el foco puesto en las políticas públicas, la presidenta de la Comisión Directiva del Ineed, Alex Mazzei, lo hacía pensando en el partido.

Ravela dijo que Mazzei opera según la conveniencia del gobierno: “Salió una declaración de ella diciendo que no había recibido ninguna presión política. Ella no necesita recibir ninguna presión política porque opera políticamente, a mí me lo decía: ‘Pedro, todo es política’”.

El Ineed tiene como cometido la evaluación del estado de la educación pero también de las políticas educativas y sus resultados. Surge a través de la Ley General de Educación de 2008 y se define como una institución “autónoma que aporta información desde una posición de independencia y transparencia”.