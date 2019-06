Sartori sobre Rendón: ¿para defenderse de una campaña sucia a quién agarra usted? Pese a reconocer la contratación de un “gurú en campañas sucias”, el precandidato del Partido Nacional Juan Sartori dijo en No toquen nada que lo hizo para responder a los ataques que recibía.

Actualizado: 20 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

“¿Vos asegurás que desde tu comando no salió ninguna campaña sucia?”, le preguntó No toquen nada a Sartori este jueves. “No tengas ninguna duda que no. La línea es sigamos trabajando con la gente y no respondamos a todo lo que hacen los demás”, respondió.

El comando de Sartori contrató a Juan José Rendón, un politólogo venezolano especialista en campañas sucias. El precandidato que ha revolucionado la interna del Partido Nacional reonoció esa contratación y dijo que tiene más de 200 personas trabajando.

“Fuimos a buscar los mejores asesores en cualquier lugar del mundo para la campaña. Rendom es una de las personas que la campaña contrató cuando empezaron a hacernos una guerra sucia increíble para poder organizar la estrategia, el qué hacemos”, dijo.

Juan Sartori: ¿Para defenderse de una campaña sucia a quién agarra usted?

Joel Rosenberg: ¿Entonces hay guerra sucia?

JS: No hay ninguna campaña sucia. Lo primero que le prohibí a mi campaña desde el primer día fue hacer nada que sea criticar o estar contra cualquier otro candidato.



JR: Larrañaga dice que después de Rendom aparecieron los mexicanos haciendo encuestas...



JS: ¿Ustedes han visto de todo lo que me acusan? Me han acusado de todo lo que se puedan imaginar, me han hecho programas de televisión enteros.

JR: Vos decís que para defenderte de la campaña sucia contratás al mejor gurú de la campaña sucia.



JS: Yo he hecho eso en toda la campaña, para hacer cualquier cosa.

JR: ¿Qué está haciendo Rendón en tu campaña?



JS: Está asesorando al jefe de campaña sobre cómo responder a eso. No atacando, tratando de ver de dónde sale, quién lo dice. Yo tengo cantidad de abogados que dicen que la mitad de las cosas que se dicen sobre mí seguramente requieran una respuesta legal. Yo he dicho que no. Esto termina dentro de 10 días y la gente es la que decide. Yo estoy tratando de tener la legitimidad de la gente para tener un proyecto político.

El objetivo fue asesorar sobre todos estos ataques que estamos recibiendo.