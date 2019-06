“Hay partidos que andan a los codazos por los primeros lugares” Daniel Martínez destacó la unidad de los cuatro precandidatos del Frente Amplio de cara a las internas y parafraseó a Óscar Tabárez: "no nos pesan 15 años de logros".

Actualizado: 23 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Los precandidatos frenteamplistas Oscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez participaron juntos en el Gimnasio San Isidrio de Las Piedras del acto final de cara a las elecciones internas.

Mario Bergara

"El camino pasa por tomar la posta de los compañeros y mirar hacia adelante. Con Oscar, con Daniel, con Carolina y con Javier estamos tomando la posta y mirando adelante, porque es lo que el país necesita", dijo Bergara.

"El Frente Amplio es una maravillosa construcción popular. Nació del pueblo, trabaja y da todo por el pueblo oriental. También con ese orgullo de todo lo hecho, hay cosas que tenemos que hacer mejor. Con fallas, pero con el corazón, hemos llegado hasta acá. El país necesita que sigamos gobernando", afirmó.

Daniel Martínez

"Hay partidos que cuando se juntan, sus candidatos andan los codazos para pelearse por los primeros lugares. En esta campaña frenteamplista los cuatro compañeros recorrimos la patria de punta a punta, peleamos cada uno buscando acumular hacia un proyecto político común, y estamos por quinta vez juntos en un acto luchando para que gane el Frente Amplio", dijo el precandidato.

"Veo un montón de líderes de la oposición que nos pintan otro país, que parece que nos quieren convencer de que somos el peor país de este planeta", dijo Martínez, y presentó varias cifras sobre disminución de pobreza, indigencia y mortalidad infantil. "¿Si no hubiera Frente Amplio eso hubiera pasado? Habría que recordarlo a la gente que tiene dudas. ¿Hubiera habido Plan Ceibal y Plan Ibirapitá si el Frente Amplio no hubiera gobernado?", preguntó.

"Por supuesto que tenemos tareas pendientes. A veces nos dicen: hace 15 años que gobiernan un país chiquito, ¿quién puede pensar que en 15 años se pueden solucionar 150 años de haber gobernado no teniendo a la gente en el centro de desvelos y no teniendo un proyecto estratégico de país como tiene hoy el Frente Amplio?", dijo Martínez.

El precandidato cerró su oratoria parafraseando a Óscar Tabárez. El DT de la selección uruguaya afirma que al equipo "no le pesan las 15 copas logradas, nos dan impulso para seguir adelante, seguir construyendo". "Al Frente Amplio no nos pesan 15 años de logros, de haber empezado a transformar este país, nos da impulso para seguir generando distribución de riqueza, igualdad, sueños y esperanzas", dijo Martínez.

Óscar Andrade

Andrade llamó a los frenteamplistas a seguir "levantando la banderas de Frente Amplio para seguir combatiendo las desigualdades".

"Vivir sin miedo es garantizar la educación artística, que llegue a todos los barrios. Una sociedad menos violenta no es la más militarizada", dijo.

"Hay sectores que históricamente tuvieron una mirada indiferente o frívola sobre la exclusión social. La última semana fue un ejemplo de esto, cuando nos decía Lacalle Pou: ¿por qué viven en zonas inundables? No puedo creer, ¿por qué no viven en La Tahona? No puedo entender", señaló.

Carolina Cosse

"Quiero reivindicar esta formidable campaña interna que hemos tenido. Hemos sido un muro de unidad contra el retroceso, hemos sido un puente hacia el futuro", dijo la precandidata.

Cosse celebró haber encontrado militando a "la nueva generación" del Frente Amplio y dijo que en estas elecciones "habrá un debate de modelo de país y el Frente Amplio luchará por extender los derechos".