Lo que Sartori no sabe de la MedicFarma Juan Sartori, precandidato a presidente por el Partido Nacional, entregó una tarjeta para comprar medicamentos en las farmacias desde el primero de marzo, condicionada a que gane la Presidencia. Sin embargo, no sabe si será gratis para todos, si las farmacias van a participar del plan y cuánto tiempo le llevará la implementación.

Actualizado: 22 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

“Lanzaremos un programa de universalidad farmacéutica para jubilados y pensionistas (MedicFarma) que permita, mediante la negociación centralizada nacional de las adquisiciones de medicamentos, abatir el costo de los mismos, en base a escalas decrecientes, según el monto de ingresos”, dice en su programa Juan Sartori.

El programa no dice gratuito, pero Sartori dijo en entrevista con No Toquen Nada (DelSol FM) que el plan presentado por él es “gratuito para todos”. “No cambian mucho los números si se hacen decreciente porque, evidentemente, los que ganan más son menos y tienen las mismas necesidades de medicamentos que cualquier otra persona. El plan que nosotros armamos es gratuidad para todos y está basado en muchísimos casos internacionales, donde esto se implementa funciona”, sostuvo.

Sartori no explicó si los medicamentos contemplados en su propuesta son los que están en el FTM (Formulario Terapéutico de Medicamentos), que se cubren con el pago de un ticket (copago) en todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Sobre la venta en farmacias, donde el precio y la variedad de fármacos no están reguladas, Sartori dijo que se podrá hacer un acuerdo con las que quieran participar del sistema, porque son empresas privadas y no se las puede obligar. El precandidato no sabe si habrá farmacias que acepten la tarjeta MedicFarma, sin embargo, se entregaron tarjetas con validez al primero de marzo, “cuando Juan Sartori tomé posesión como presidente”.

“La tarjeta es transparente, con información, no hay ningún misterio. Yo prefiero usar algo con tecnología y por eso la tarjeta, antes que ponerlo en el plan de gobierno como otro candidato. Va a ser gratuito apenas podamos lograr los trámites administrativos. Es realizable y no es un monto descabellado. Todas las propuestas de todo el plan de gobierno tienen un tiempo de implementación y tomarán lo que tomarán. Por supuesto que algunas son más fáciles, otras más difíciles. Esta es una propuesta que asumo y es un compromiso mío, es una idea que vamos a realizar y que mejoraría la vida de los jubilados”, dijo Sartori.