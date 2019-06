Uruguay “no va a especular” con quién será su rival después de Chile "No sabemos especular ni lo queremos, quizá no soy tan buen estratega", dijo Óscar Tabárez antes del partido frente a Chile, que define los dos primeros lugares del Grupo C de la Copa América-2019.

Actualizado: 24 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

AFP