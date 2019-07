Senado aprobó proyecto sobre consumo problemático de alcohol El Senado dio media sanción al proyecto de ley sobre el consumo problemático de alcohol con votos del Frente Amplio y de la senadora nacionalista Verónica Alonso.

Actualizado: 03 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

El proyecto regula la publicidad y la promoción del consumo de este tipo de bebidas y obliga a la promoción de mensajes que adviertan sobre las consecuencias de su consumo.

El senador informante Daniel Garín, del MPP, dijo que la principal motivación del proyecto está en los altos índices de consumo problemático que tiene Uruguay.

Según datos de una encuesta de la Junta Nacional de Drogas del 2014 cerca del 10% de la población presenta un cuadro de consumo problemático de alcohol, y dio algunos datos al respecto:

"Uno de cada cinco de los que consumen alcohol en el último año presentan un consumo problemático".

"Entre los jóvenes, siete de cada 10 que consumieron alcohol tuvieron al menos un episodio de intoxicación en los últimos 15 días".

"Estamos ante una situación de un tipo de consumo de una sustancia, el alcohol, que tiene una altísima prevalencia, y esta prevalencia además es muy alta en el caso de los jóvenes".

Golpe a la vitivinicultura

El senador del Partido Nacional, Javier García, dijo que el proyecto es prohibicionista y recaudador. Además sostuvo que existe una contradicción entre este texto y un decreto del gobierno de José Mujica que declaró al vino la bebida nacional

"Le va a pegar otro golpe muy serio a una industria que está seriamente dañada, como es la industria de la vitivinicultura. Va a afectar a miles de familias que ya están en problemas serios y le vamos a pegar un duro golpe. Ya le pegamos uno con el tema de la tolerancia cero y ahora otro duro golpe con esta ley", afirmó.

"Reconozcamos el problema"

La senadora socialista Mónica Xavier dijo que la Organización Mundial de la Salud sostiene que el consumo problemático de alcohol es un problema Mayor de Salud Pública y que este proyecto no buscar afectar a ninguna actividad económica.

"Acá de lo que se trata es que reconozcamos el problema sanitario que tenemos como país, que además es un problema mundial", señaló.

"Es culturalmente un consumo que no registra la gravedad que puede tener el consumo problemático para la salud público y que minimizamos porque nadie considera que el alcohol pueda ser responsable de muchas de las cosas que sí efectivamente lo es", dijo Xavier.

"Prevenir, cuidar, conscientizar"

Verónica Alonso fue la única senadora de la oposición que votó el proyecto. La legisladora integró el equipo de trabajo que fue creado en el ámbito de Presidencia de la República y que redactó el primer proyecto.

"Lo que buscamos, y por lo menos el espíritu con el que yo me incorporé a este equipo de trabajo, es no afectar el consumo social ni aquellos que están involucrados como la vitivinicultura ni mucho menos, pero sí prevenir, cuidar, conscientizar sobre un consumo que afecta a muchos otros de los problemas que tenemos en la sociedad", dijo.

"Me ofrecen vino en la misa"

El senador Pedro Bordaberry dijo que el gobierno le pega al vino y a la cerveza pero no a la marihuana.

"Acá en el Uruguay no se va a poder tomar una copa de vino mientras se juega un partido de truco o se coma un asado, pero eso sí, le vamos a poder dar a la marihuana como queramos, en eso no hay problema. Es así, dale que va. Es una cosa rara el énfasis prohibitivo que se le pone a las bebidas alcohólicas, al tabaco, y esa sensación paternalista que tenemos con la marihuana", señaló.

Además ironizó con el artículo que crea un Registro de Vendedores de Bebidas Alcohólicas y cuestionó que en el artículo 10 se incluyan en el registro a los que ofrecen o suministren alcohol.

"Las bodegas que venden y ofrecen productos, ¿tienen que inscribirse? Yo creo que no, que están pensando en restoranes y bares, pero acá al barrer metemos todo para adentro. Yo voy todos los domingos a misa, me ofrecen vino en la misa. Bueno, vamos a inscribir a las iglesias porque están ofreciendo alcohol. ¿Qué voy a hacer yo cuando voy en la fila y me van a ofrecer? ¿Le voy a preguntar al cura si se registraron? Parece una pavada, pero creo que no lo es", expresó.

