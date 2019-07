Costa “me dijo que se acababa la pluralidad, que Ecos sería un brazo político de Sartori” La periodista Magdalena Herrera, hasta ahora editora del Portal Ecos, propiedad de Juan Sartori, dijo a No toquen nada que el jefe de campaña y mano derecha del ex precandidato blanco, Oscar Costa, le comunicó que el portal abandonará su perfil periodístico y pasa a ser un “brazo político” de la campaña de Sartori.

Actualizado: 05 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

“Él me llamó por teléfono y me dijo textual que se acababa la pluralidad, desde ahora Ecos cambiaría, sería un brazo político más de la campaña de Juan Sartori. 'Obviamente sé que tu vas a renunciar', me dijo. Y le respondí: 'No, yo no voy a renunciar, ustedes me despedirán'. Él me dijo que no y me pidió que le comunicara a los periodistas si querían seguir con la nueva forma si no, que presenten la renuncia”, contó Herrera en No toquen nada.

La periodista dijo que la noticia se hizo pública después de que ella se la comunicó a los trabajadores del portal y la información se filtró al diario El Observador.

Este jueves Oscar Costa, mano derecha de Sartori, volvió a llamar a Herrera y le cuestionó que la información se haya filtrado. Herrera dijo en No toquen nada que Costa intentó desdecirse de los planteos que le había hecho dos días antes.

“Me dijo que él no tenía nada que ver con Ecos, que él no representaba a Juan Sartori al hablarme a mí, que el martes me había llamado como una amiga. Una cosa muy extraña. Le dije: 'No, no, Oscar, tu el martes me llamaste con tres directrices claras: se acabó el pluralismo, va a ser un brazo político de Juan Sartori, hablá con tus periodistas el que quiera se queda, el que no que renuncie'”, ratificó.

Herrera se enteró ayer que había sido despedida a través de un comunicado del equipo de comunicación de la campaña de Juan Sartori. Herrera contó a No toquen nada que tiene pruebas de los contenidos de las conversaciones con Costa y que está dispuesta a presentarlas en el Ministerio de Trabajo si es necesario.

Queja formal

Este mediodía, el Equipo de Comunicación de Juan Sartori emitió un comunicado en el que informó que esta mañana “trasladó una queja formal al Director Político de la Campaña de Todo por el Pueblo, Óscar Costa, por la forma que manejó en el ámbito empresarial el despido de la editora del Portal Ecos y la restructuración del mencionado portal”.

El texto agrega que “en el comando de prensa existe gran malestar por no ser consultados ni informados de la situación y comunicaron que no aceptarán un cambio de relacionamiento con el Portal, que no se tuvo un órgano oficial durante la campaña y se entiende que no es necesario tenerlo”.

“Reivindicamos los derechos de los trabajadores de Ecos por la situación de inseguridad vivida en estos días y nos desmarcamos totalmente de esta situación”, afirma el comunicado.

La comunicación finaliza diciendo que “para la continuidad de nuestra función al frente de este equipo, solicitamos al Comando de Campaña evaluar las declaraciones públicas y empresariales de Óscar Costa y rever su condición de vocero”.