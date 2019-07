Ómnibus volcó en la ruta y dejó varios heridos El vuelco de un ómnibus de COT en ruta 1 con "más de cuarenta pasajeros" a bordo dejó este sábado 13 heridos, tres ellos de gravedad, informaron a EFE fuentes oficiales.

Actualizado: 07 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Según el reporte oficial, el conductor perdió el dominio del vehículo, se cruzó al carril contrario y terminó volcado fuera de la vía.



"Fueron asistidos todos los pasajeros y fueron trasladados trece personas, de las cuales tres estaban en estado grave", detalló a EFE la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone, quien además explicó que nadie quedó atrapado en el ómnibus.



Vivone declaró que el hecho se produjo a las 16:05 en Santiago Vázquez y que el vehículo se dirigía hacia la ciudad de Colonia.



El medio de transporte "no chocó contra ningún vehículo" y, aunque aún no se han esclarecido las razones, la vocera recalcó que los pasajeros dijeron que el chofer se "desvaneció" antes del hecho.



Por su parte el vocero interino de la Policía Nacional de Tránsito, Pablo Sierra, dijo a EFE que "extraoficialmente" se manejaba la hipótesis de un posible desmayo del conductor por un problema de salud, pero que aún no se ha cerrado la investigación del caso.



"Lo que sí es oficial es que a uno de los enfermeros que fue a asistir le dio un paro cardiorrespiratorio y eso es, increíblemente, lo más grave que ocurrió en el lugar", añadió.

EFE