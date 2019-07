Cartelería política: quién paga las multas y el debate por el impacto medioambiental Los partidos políticos deberán pagar a la Intendencia de Montevideo cerca de cino millones de pesos por concepto de multas por cartelería ubicada de forma irregular en la internas.

Actualizado: 13 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

No toquen nada habló con responsables de los partidos para saber quién se hará cargo de la multa, si el partido o los sectores multados.

La multa por cada cartel es de cuatro unidades reajustables (unos 4.600 pesos). Según la Intendencia los partidos fueron notificados y corre el plazo para que hagan sus descargos.

Si bien, todas las multas son por cartelería de sectores o listas, la intendencia notifica a los partidos.

En el caso del Frente Amplio lo primero que van a hacer es pagar la multa, según explicó su presidente Javier Miranda.

“Lo primero es abonar la cuenta y lo otro, lo más importante, es que no se reiteren las violaciones a la normativa del Digesto, es lo central. Cómo hacemos publicidad en la vía pública pero respetando la normativa”, dijo Miranda a No toquen nada.

Hablamos también con el secretario general del Partido Colorado Guido Machado. Para Machado se debería trasladar la multa directamente a los sectores, pero todavía no hay nada definido.

“El Partido ha dado vista a todas esas actuaciones de parte de la Intendencia de Montevideo, algunos grupos han hablado de presentar recursos y otros no. Vamos a analizar esos temas y se tomarán las decisiones del caso”, afirmó.

La presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, no accedió a una entrevista con No toquen nada, pero el responsable de prensa Fernando Benzano explicó la postura que va a tomar el Partido Nacional. El Partido va a interponer un recurso para que la Intendencia presente las pruebas de las infracciones. De confirmarse las multas, el partido las pagará y luego descontará ese dinero de las partidas que les cobran los sectores por concepto de las mensualidades de los adherentes. En caso que no tenga pruebas van a recurrir.

En la Intendencia se sostiene que el protocolo de los inspectores es sacar fotografías como parte del expediente.

Normativa y futuro

La actual normativa prohíbe la colocación de carteles en señales de tránsito, monumentos y columnas del alumbrado público en las calles 18 de Julio, Sarandí, Avenida del Libertador y en las plazas del eje 18 de julio (Constitución, Independencia, Cagancha, Fabini y de los Treinta y Tres).

La Intendencia envió un proyecto a la Junta Departamental para que esta prohibición se extienda a toda la Ciudad Vieja, todas las ramblas y a las 25 calles más importantes de la ciudad. Este proyecto ya está a estudio de la Comisión de Legislación de la Junta y la intención es que se apruebe antes que comience la campaña hacia octubre.

Los responsables del Frente Amplio y del Partido Colorado consideran que hay que ir un poco más allá.

Los presidentes de los partidos políticos consultados para este informe plantearon que este tipo de publicidad política es nociva para la ciudad y que se debe discutir la prohibición de la cartelería en vía pública.

Javier Miranda dijo a que el tema fue planteado en la Mesa Política del Frente Amplio, que no fue discutido pero que debería discutirse.

“No deberíamos tener carteles de cartonplast, por un tema ambiental. Son de imposible destrucción, eso perjudica al medio ambiente. Entonces, una fuerza política donde uno de los temas centrales es el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible, no puede en su práctica desdecirse de lo que postula en su programa. Entonces hay una exortación a que más allá que no haya limitación por la normativa municipal, que no se utilice (ese material)”, dijo Miranda

El secretario general del Partido Colorado, Guido Machado, anunció que va a solicitar a las direcciones de todos los partidos políticos que se abra una instancia de diálogo para discutir este tema.

“Creo que todos tenemos que entrar en el convencimiento de que eso no ayuda a la estética de la ciudad y cuando se llega a un grado de saturación de la índole que nosotros estamos visualizando, me parece que pierde la eficacia del objetivo que se trazó. Sería bueno que los distintos partidos nos sentáramos a conversar sobre esto”, afirmó el dirigente colorado.

El presidente del Frente Amplio sostiene que el tema no sencillo de resolver porque tiene que ver con las formas de publicidad y la capacidad económica de los sectores

“Entiendo que las pintadas de muros, sobre todo las que son 'vote a tal, o vote a cual' afean la ciudad y no son efectivas en la comunicación. Otros compañeros me dicen y creo que hay que escucharlos que estas formas de expresión para aquellos que no tienen suficiente capacidad económica como para buscar otros medios de comunicación y que se verían limitados en su capacidad de presentarse públicamente. Acá entra en discusión una cuestión más general que tiene que ver con la formas de publicidad en la sociedad en general en las campañas electorales, donde estamos en un problema enorme en Uruguay en este minuto”, afirmó.

Con base en un informe de José Benítez