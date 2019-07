“Catalogar como dictadura a Venezuela es lo de menos” El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo en Doble Click (DelSol FM) que Uruguay hizo esfuerzos y logró modificar la versión inicial de una declaración presentada por Brasil, que contenía entre otras cosas la referencia al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura.

Actualizado: 18 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

El Mercosur emitió una declaración sobre la situación en Venezuela firmada por los presidentes de los cuatro países fundadores y la adhesión de Chile, Colombia, Perú, Ecuador Guyana y Suriname.

El texto cita el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y se hace eco del dato de los 4.000.000 de venezolanos que emigraron en los últimos años, habla de la afectación de la situación humanitaria en el país, y coinciden en “que la comunidad internacional debe continuar contribuyendo, por todos los medios pacíficos a su alcance, a buscar un pronto retorno de la institucionalidad democrática (...) incluyendo la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible”.

“Como en casi todas las cumbres del Mercosur siempre hay algún párrafo dedicado a Venezuela, impulsado por Brasil en este caso, nosotros no podíamos llevarla porque no hacía más que agrandar la brecha entre los que queremos solucionar estos problemas en base al diálogo y los que tienen una posición más confrontativa”, dijo Nin Novoa a Doble Click. “Es lo de menos catalogar esto como dictadura, no cambia nada para los venezolanos. Nosotros no tenemos que agrandar la brecha. Hay que ayudar a salir de esta situación dramática a los venezolanos y no se sale así”, agregó.

Esta fue la primera cumbre del Mercosur después de que se cerró la etapa de negociación técnico-política del acuerdo con la Unión Europea. También fue la cumbre en que Jair Bolsonaro asumió, por primera vez la presidencia pro témpore del Mercosur que, por orden alfabético, recibió de manos del presidente argentino Mauricio Macri.