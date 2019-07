“En un gobierno donde Manini tenga mucha fuerza, yo no voy a estar” El diputado del Partido Independiente Daniel Radío reafirmó que para él y su sector el Frente Amplio tiene que dejar el gobierno pero que no cualquiera es una alternativa válida.

Actualizado: 29 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

“Creo que el Frente Amplio no tiene que ser más el gobierno de este país. Ahora, ¿cualquiera tiene que ser gobierno? Yo creo que no. Lo tiene que evaluar la ciudadanía. ¿Quiere un gobierno donde Manini tenga mucha fuerza? En un gobierno donde Manini tenga mucha fuerza, yo no voy a estar”, dijo Radío en No toquen nada.

Respecto al lugar que ocupa el Partido Independiente en el espectro político, el legislador le dio la “bienvenida” a todos los que “reivindican” la centro izquierda.

“Yo no tengo por qué dudar de las ofertas de los demás. Lo que tengo para ofrecer es un testimonio de trabajo y una consecuencia a lo largo del tiempo. No soy un recién llegado a este espacio ni a estas propuestas”, señaló.

Destacó que los liderados por Mieres tienen su “propia impronta en todos estos ejes y en muchas cosas capaz que no se superponen con las ofertas de centro de los otros partidos”.

La interna, dijo, dejó a todos los candidatos menos Luis Lacalle “corridos” hacia el espacio que ocupaba el Partido Independiente.

“Está bien que uno desde el punto de vista partidario tenga instinto de supervivencia pero no es peor decir que la realidad política termina dándonos la razón. Todos vienen a decir lo que nosotros decimos. Bárbaro, bienvenidos”, afirmó.