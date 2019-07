Líderes del FA cambian y hablan de “dictadura” en Venezuela José Mujica, Danilo Astori y Daniel Martínez calificaron al gobierno de Venezuela como una dictadura el fin de semana.

Actualizado: 29 de julio de 2019

Hasta ahora los principales dirigentes del FA y el gobierno, habían evitado calificar como dictadura al gobierno de Nicolás Maduro. Incluso el jueves el canciller Nin Novoa y el subsecretario Ariel Bergamino discutieron con la oposición sobre este punto en la comisión de Asuntos internacionales del Senado.

Nin Novoa dijo ese día que el de Venezuela es un “régimen autoritario”.

"A mí no me cuesta nada: es una dictadura y es una dictadura tremenda".-

—Astori.

Pero ahora varios dirigentes dicen que es una dictadura. El primero en decirlo fue el ministro de Economía. Astori habló de Venezuela en DelSol, en el programa Fácil Desviarse.

"A mí no me cuesta nada: es una dictadura y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", señaló Astori respecto al gobierno chavista. El ministro agregó, sin embargo, que valora “enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor, porque hay cosas peores que esta, las cosas peores son el baño de sangre, eso yo no lo quiero para Venezuela ni para ningún país en el mundo".

Daniel Martínez tomó las declaraciones de Astori y publicó un tuit en el que cita el informe hecho por la expresidente chilena Michelle Bachelet sobre Venezuela. Bachelet es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Si, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético.

El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) July 28, 2019

El sábado José Mujica se sumó luego de un acto del Movimiento de Participación Popular.

“Es una dictadura sí, y en la situación en la que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura es Arabia Saudita con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. ¿Y de la República Popular China qué me dicen? Y si le contesto con palabras del doctor Herrera: 'si tienen una dictadura es muy suya y son ellos los que la tienen que resolver'”, dijo Mujica en declaraciones que recogió Radio Universal.

“Es una dictadura sí, y en la situación en la que está no hay otra cosa que dictadura. ¿Y de la República Popular China qué me dicen?"

—Mujica.

Este domingo, en el cierre del Vigésimo Quinto Encuentro del Foro de San Pablo en Caracas, Maduro se refirió a los que señalan a Venezuela como una dictadura.

“Hay gente que cede, que le da miedo tomarse una foto con Venezuela, porque 'Maduro es un dictador'. Y dicen: 'Maduro es un dictador'. Repiten las mentiras de Donald Trump. A mí me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que soy un dictador. ¡Son unos estúpidos los que lo dicen! Es una ofensa al pueblo de Venezuela”, dijo.

El canciller Nin Novoa dijo en el Parlamento, en la comisión de Asuntos internacionales del Senado que lo de Venezuela es un “régimen autoritario”. Nin Novoa dijo que hay democracias híbridas, que son las que están a punto de ser gobiernos con regímenes autoritarios, y hay un régimen autoritario que es el de Venezuela.