Baja la adhesión a los paros generales y crece el desconocimiento de la medida La serie de encuestas que realiza Equipos sobre el acatamiento a las medidas de paro general en Uruguay muestra que crece la gente que va a trabajar esos días, mientras baja el conocimiento de la medida por parte de la población.

Actualizado: 30 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Solo el 15% de los trabajadores declaró que no fue a trabajar el 25 de junio porque hizo paro. Ese día el PIT-CNT convocó a un paro general.

Según una encuesta de Equipos, a la que accedió No toquen nada, el día del paro general convocado por el PIT CNT el 64% de los trabajadores dice que que fue a trabajar.

Un 34% señaló que no fue a trabajar, pero la mayoría de los que no fueron (un 19%) dice que no lo hizo por falta de transporte o por tener que cuidar a alguien en el hogar.

Equipos realiza periódicamente esta medición cuando hay paro general. Lo que mide la empresa consultora se convierte en uno de los pocos insumos fiables para saber cuántos trabajadores adhieren al paro.

El porcentaje de los que no van a trabajar porque adhieren al paro se mantiene en el tiempo. Por ejemplo en el paro del 6 de agosto de 2015 un 17% se había adherido al paro.

El director de Equipos, Marcos Aguiar, dijo en No toquen nada que “lo que ha variado no es la gente que dice que adhiere al paro sino la gente que dice que no puede ir a trabajar”.