Nin: “no es ninguna novedad” que EEUU se meta en las campañas electorales La Cancillería uruguaya respondió al comunicado de Estados Unidos que había advertido sobre las condiciones de seguridad en Montevideo. “No hay ninguna ciudad de Uruguay entre las 50 ciudades más violentas del mundo cosa que sí pasa” con Estados Unidos, dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa.

Actualizado: 06 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que “alerta a extremar las precauciones ante la creciente violencia indiscriminada, en su mayor parte por crímenes de odio” en EE.UU.

En el texto también “se aconseja especialmente evitar los lugares donde se producen grandes concentraciones de personas, como parques temáticos, centros comerciales, festivales artísticos, actividades religiosas, ferias gastronómicas y cualquier tipo de manifestaciones culturales o deportivas multitudinarias”.

Según Cancillería, se deben evitar las ciudades de Detroit, Baltimore y Albuquerque, que se encuentran entre las 20 más peligrosas del mundo, según el índice de Ceoworld Magazine 2019.

El comunicado urugiayo llegó dos días después de uno de Estados Unidos que elevó el nivel de precaución recomendado para visitar Uruguay.

En rueda de prensa, el canciller Rodolfo Nin Novoa destacó que “Uruguay es un país que no aparece en ningún ranking de los que evalúan la criminalidad y los grados de violencia de los países. En ninguno”.

El canciller además referió que ninguna ciudad uruguaya aparece entre las 50 más violentas del mundo, “cosa que sí pasa en otros países, en especial y particularmente quien emite un comunicado advirtiendo sobre los índices de criminalidad del Uruguay. Entonces nos pareció que nosotros debíamos, con el mismo celo que ellos tienen para proteger a sus ciudadanos, hacer lo mismo”.

Nin Novoa también hizo una lectura electoral del comunicado del viernes de Estados Unidos. “Se meten en la campaña electoral. No es novedad de las embajadas norteamericanas en América Latina, ninguna novedad”, afirmó.

Este martes en DobleClick, de DelSol, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, definió el comunicado uruguayo como un “espejo” del de Estados Unidos.

Agregó que el mensaje de Estados Unidos a sus ciudadanos “tanto por su objetividad como por su oportunidad no es inocente, no es inocuo, y no es una distracción. En política hay poco margen para las distracciones y las casualidades”.