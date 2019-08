El 3x2 en el Estado: una medida que nunca llegó a ser ley Mario Bergara afirmó en No toquen nada que hay una ley que obliga a tomar solo dos funcionarios públicos cada tres vacantes que se generan.

09 de agosto de 2019

No toquen nada consultó con el director de la ONSC, Alberto Scavarelli, y confirmó que lo que dijo Bergara no está bien. Ségun Scavarelli no existe una norma de dos por tres, lo que se creó fue una comisión para dar informes previos al ingreso de funcionarios.

Esa comisión trabaja solo para administración central.

Este no es un tema nuevo, en este periodo fue planteado por el ministro de Economía, Danilo Astori, en mayo de 2016, en la conferencia de prensa en la que planteó el paquete de medidas para lo que él llamó la “consolidación fiscal”.

“Limitar los ingresos a la administración central. Estamos proponiendo una norma cuya aplicación va a requerir no solo de medidas cuantitativas sino de un análisis cualitativo importante. No solo hay problemas de niveles, hay problemas de composicoón también. Significa que por cada tres funcionarios que agresen de la administración central, ingresarán solo dos”, afirmó.

Sin embargo en las tres leyes de rendiciones de cuentas (2016, 2017, 2018) posteriores al anuncio no hay ninguna referencia a una norma que estableciera esta regla.

No toquen nada le realizó una entrevista Mario Bergara a fines de julio y el expresidente del Banco Central dijo otra cosa.

Consultado sobre la disminución de vacantes de los funcionarios del Estado que plantea la oposición, Bergara dijo que “en la última rendición de cuentas está planteado explícitamente y es lo que se ha venido cumpliendo es que se llene dos de cada tres vacantes. Es legal, está en la rendición de cuentas”, afirmó.

Alberto Scavarelli, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, confirmó que no existe ninguna normativa que establezca la regla, pero que en la ley de rendición de cuentas del 2018 se creó la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional.

“No solo no existe una norma sino que primero se destruyó el argumento primero en la supresión de ingresos y después del 3x2. Se sustituyó por un artículo en el que se establece que la CARO (Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional) hace un informe de oportunidad y mérito para que realmente no se afectara el cumplimiento de los cometidos

La Oficina Nacional del Servicio Civil entendió que no podía establecerse una regla de reducción de ingreso a la función pública porque los organismos tienen diferentes realidades y podía comprometer, en algunos casos, el cumplimento de las funciones.

En lugar de una regla se creó una oficina que estudia pedidos de creación de vacantes de todos los organismos públicos. Scavarelli explicó cómo funciona.

“La CARO está integrada por Economía, Planeamiento y Presupuesto y Servicio Civil y lo preside Servicio Civil. Cada inciso de la administración central que quería crear cargos para ingresos tenía que tener el informe previo y favorable”, dijo.