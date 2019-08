“Astori muestra una enorme desesperación por perder el poder” Tras las declaraciones del ministro de Economía pegándole duro al programa del Partido Nacional, el candidato Luis Lacalle Pou contetsó que Danilo Astori “ya no tiene pudor”.

Actualizado: 14 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Astori había dicho este martes en una nota con el portal de Presidencia de la República que “cuando uno lee el programa del doctor Lacalle se da cuenta que en particular hay una cantidad de propuestas absolutamente imposibles de llevar a la práctica salvo que se practique un feroz recorte del gasto público que siginificaría un gran retroceso en conquista sociales que se han alcanzado durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio”.

Poco rato después, Lacalle contestó en una rueda de prensa en el norte del país.

“El ministro Astori muestra como muchos funcionarios del gobierno una enorme desesperación por perder el poder. Ya no tiene pudor ni siquiera para contestar en un medio privado, usa las redes del Estado, usa los medios de difusión del Estado. Es un detalle no menor que marca más aún la desesperación”, dijo el candidato presidencial blanco.

Lacalle Pou volvió a cuestionar la gestión de Astori en relación al gasto público. “Creo que es el momento para que los uruguayos sepan que nosotros no vamos a seguir las mismas políticas que siguió el Frente Amplio. Que nosotros no vamos a gastar mal, vamos a respetar los fondos públicos y que cuando no cierren las cosas vamos a mirar de la frontera del Estado hacia adentro y no a los bolsillos de los uruguayos que no aguantan más”.

En declaraciones a El País agregó que no le “extraña viniendo de Astori”. El ministro, según Lacalle, “ha sido incapaz de manejar la economía después de 16 años de crecimiento. Entiendo su profunda frustración e incapacidad. Nuestro país termina con desempleo, déficit, deuda, inflación y lamentablemente con la inversión bajando. Ese es el país que dejan el Frente y Astori”.