Argimón: la Ley de cuotas “me costó no volver al Parlamento” La candidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, contó que haber peleado por la ley de cuota femenina le costó en la interna de su colectividad no ser reelecta como diputada.

Actualizado: 27 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Argimón fue diputada en la legislatura entre 2005 y 2010. En ese período fue una de las principales impulsoras de la ley de cuota femenina en las listas electorales. La norma terminó siendo aprobada.

En No toquen nada, Argimón contó que esa lucha le costó “no volver al Parlamento”. Consultada sobre si fue que se lo cobraron políticamente algunos compañeros de partido, contestó: “sin lugar a dudas”.

“En el Partido Nacional tuve muchas resistencias, salvo de algunos compañeros, y en ese sentido generalmente de las que llevan adelante la ley de cuotas, alguna no vuelve al Parlamento. A mí me costó no volver al Parlamento”, dijo.

Recordó que lo tomó “naturalmente” porque habían estudiado el efecto de las leyes de cuota en otros países y esa era una de las posibilidades. “Ya lo sabíamos”, afirmó.

La compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou afirmó que tomó esa consecuencia como “un dato de la realidad” porque el machismo al conformar las listas estaba tan naturalizado que los políticos varones no llegaban a entender cabalmente el planteo de las mujeres.

Pese a tomarlo como "natural", aclaró que no lo vio bien.

“¡Qué lo voy a ver bien! A los 50 años quedé en Pampa y la vía. ¿Sabés lo que es quedarse en Pampa y la vía para una mujer, de 50 años, en el Partido Nacional...?”, afirmó.