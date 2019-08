Netflix dará a “The Irishman” de Scorsese un breve paseo por las salas​ La próxima película de Martin Scorsese, "The Irishman", con el legendario dúo Robert De Niro-Al Pacino, tendrá una proyección muy limitada en cines antes de su emisión en la plataforma de Netflix, que la produce.

Actualizado: 27 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

El rodaje de esta esperada cinta de gángsters costó 175 millones de dólares y se inscribe en las superproducciones con las que Netflix trata de posicionarse en la industria cinematográfica tradicional, mientras defiende su modelo económico que privilegia su plataforma sobre las salas de cine.

La estrategia hace rechinar los dientes a Hollywood, donde algunos como el director Steven Spielberg presionan para que las películas hechas especialmente para plataformas de streaming se declaren no elegibles para los Óscar, los máximos galardones del cine.

Actualmente, las normas de la Academia del Cine de Estados Unidos exigen que un filme se proyecte durante al menos siete días en el área de Los Ángeles para poder competir en los Óscar.

En su afán de combinar sus intereses comerciales con sus ambiciones por los Óscar, Netflix anunció el martes que "The Irishman" se estrenará en algunas salas de Los Ángeles y Nueva York el 1 de noviembre y en otras ciudades de Estados Unidos y de Reino Unido el 8 de noviembre.

La cinta de Scorsese estará disponible en todo el mundo en Netflix a partir del 27 de noviembre.

Según la prensa especializada, "The Irishman" será proyectada principalmente por cines independientes, tras el fracaso de las grandes distribuidoras en su exigencia de exhibirla al menos 90 días antes de su lanzamiento en otro soporte, como es la tradición.

Netflix se unió recientemente a otros importantes estudios de Hollywood en la Motion Picture Association of America, una poderosa asociación de la industria.

La plataforma cosechó un gran éxito este año en los Óscar con la cinta "Roma" del director mexicano Alfonso Cuarón, premiada con tres estatuillas. "Roma" había sido proyectada en salas 23 días en paralelo a su transmisión en línea.

El martes, Netflix también anunció el lanzamiento de una decena de películas que deberían poder competir en la próxima temporada de premios de la industria, incluyendo "The Laundromat" de Steven Soderbergh, con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, y "Dolemite is My Name", que marcará el regreso de Eddie Murphy.

Estas producciones se proyectarán en salas por una duración de entre una semana y un mes.

(AFP)