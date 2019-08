Jueves: el nuevo disco del Cuarteto, según Roberto Musso El Cuarteto de Nos lanzó Jueves, su disco “16 o 17”, y lo presenta en el Antel Arena a fines de setiembre. Roberto Musso estuvo en No toquen nada y comentó qué representa este trabajo para la banda.

Actualizado: 31 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Roberto Musso en No toquen nada (DelSol)

Experimentar y buscar la adrenalina en los procesos de composición y presentación de los nuevos temas. Eso parece un lema para Roberto Musso. No repetirse.

Así lo dijo en No toquen nada en una entrevista en la que habló de Jueves y repasó la trayectoria de más de 30 años en los que la banda nunca se quedó en el mismo lugar, ni con la misma fórmula.

Este disco es el 16 o 17 en la historia del grupo. La duda está en que depende cómo y cuántos se cuenten ya que el primer material que publicaron fue a medias con Mandrake Wolf.

El nombre “Jueves” responde a que no querían determinar la lectura del trabajo de ninguna forma. “Queríamos un nombre que no te marcara la cancha para ningún lado. Una palabra que no sesgara el disco para ningún lado”, dijo Musso.

Esa premisa de no sesgar ni condicionar la composición estuvo desde el comienzo.

“Siempre me gusta sentarme a componer después que presentamos las canciones del disco anterior. No soy de dejar canciones encajonadas. Me gusta siempre empezar de cero”, contó quien es el principal compositor y vocalista del Cuarteto.

En este caso le interesó buscar un disco que marque una renovacion en el proceso de creación, “que no sea una repetición”. “Me dije: ¿por qué no sacarme presión de hacer un disco que tenga un concepto como Apocalipsis Zombie, y dejar fluir canciones sin un hilo conductor?”, recordó.

El resultado es un disco con mucha diversidad musical pero que de todos modos en las letras muestra una unidad argumental: críticas al consumismo, a la alienación tecnológica, la necesidad de aparentar... todos rasgos de este momento histórico.

Esto fue una sorpresa para Roberto al escuchar el material. “Como fue un proceso largo, con varios productores, varios países, varios estudios, escuchamos el disco terminado hace tres semanas y me doy cuenta de que estaba equivocado. Que hay uno, dos o tres conceptos en el disco”, señaló.

El disco se presenta el 28 de setiembre en el Antel Arena. Será la primera vez que el Cuarteto toque en ese escenario.