El Gucci aumentó la exposición mediática de Daniel Martínez en agosto Un informe de la Agencia Argos mostró que la situación de Daniel Martínez con El Gucci hizo aumentar mucho la exposición mediática del candidato frenteamplista en agosto; mientras que Luis Lacalle Pou fue el candidato que estuvo más en los medios en julio y agosto. En No toquen nada, Mauricio Vázquez, uno de los directores de Argos, explicó cómo realizan esta medición.

Actualizado: 02 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Los datos surgen de un informe de la Agencia Argos, que está realizando un monitoreo de medios de alcance nacional en el que mide la exposición de los principales candidatos de estas elecciones. Lo hace con una metodología propia y especial que equipara, por ejemplo, segundos a centímetros cuadrados.

Según contó a No toquen nada Mauricio Vázquez, uno de los directores de la agencia, el monitoreo es una iniciativa de la empresa después de una experiencia inicial en las elecciones de 2014 y no está hecho para ningún candidato en particular como cliente.

Los informes de Argos en la campaña son mensuales. El último corresponde al período que va entre el 15 de julio y el 15 de agosto, lo que se puede considerar el comienzo de la campaña después de las internas del 30 de junio.

Vázquez explicó a No toquen nada qué es lo que miden para determinar la exposición mediática de los candidatos. “Cuantificamos todas las menciones que se hacen sobre los candidatos y las discriminamos en este sentido: cada vez que, por ejemplo, Ernesto Talvi habló en una nota, o cada vez que hubo una presencia pasiva, es decir, que nosotros hablando como periodistas mencionamos a Talvi. Igualmente están cuantificados los dos valores”, comentó.

Es importante aclarar que en el monitoreo no se pondera según importancia o audiencia de cada medio.

Respecto a los niveles alcanzados por Daniel Martínez en la última medición divulgada por Argos, Mauricio Vázquez comentó un efecto de coyuntura que infló los datos promedio del candidato del FA. “Daniel Martínez aumentó muchísimo su exposición en los últimos días debido a la polémica interna que tuvo con Gustavo Serafini, El Gucci. Esa temática en especial hizo que la exposición de Martínez en general aumentara a un nivel exponencial, que no es el que tiene el promedio”, mencionó Vázquez.

El último indicador presentado en el informe es el de espacios resultantes, que es una suma de lo que sucede en todo el monitoreo que realiza Argos. Vázquez explicó cómo construyen esa suma que contiene centímetros de prensa, caracteres de internet y segundos de radio y televisión.

“Vamos contra lo que nos enseñaba la maestra en la escuela, que decía que no sumáramos papas con boniatos. Nosotros estamos midiendo centímetros cuadrados con segundos de radio y televisión, entonces, lo que inventamos fue una métrica universal en la que pasamos todos los valores a uno. Es decir, un segundo de la radio es lo mismo que un centímetro por columna en la prensa gráfica. Ahí inventamos la unidad de espacio, entonces, cuando decimos que tal candidato tuvo un espacio resultante de «x», significan «x» segundos, «x» cm² o «x» cm por columna. En internet, lo medimos con dos variables: cm² y cantidad de caracteres”, dijo Vázquez.