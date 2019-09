Musso y las dificultades que encuentra en el proceso compositivo Roberto Musso, vocalista y compositor de El Cuarteto de Nos, habló en No toquen nada sobre algunos desafíos que enfrenta cada vez que compone las canciones de la banda, y contó detalles específicos de “Contrapunto para humano y computadora”.

Actualizado: 15 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El Cuarteto de Nos lanzó su último disco “Jueves” y Roberto Musso, el vocalista del grupo y compositor de la mayoría de las canciones, habló en No toquen nada sobre el proceso creativo.

Musso dijo que, a veces, cuando se pone a componer canciones para un disco, de forma consciente o inconsciente piensa que determinado tema debe ser el “radiable”, por lo que busca hacer el estribillo más pegadizo, o quitarle alguna parte demasiado complicada, por ejemplo. Dijo que eso condiciona la composición y que en este disco buscó despojarse de esa presión a través de la búsqueda de una renovación en este proceso.

En “Jueves” se perciben críticas al híperconsumismo o a la alienación que provoca la tecnología, por ejemplo. Sobre ese aspecto, Musso dijo que no podría escribir sobre algo que le es ajeno. “No sé si podría escribir una canción como ‘Mario Neta’ que habla del híperconsumismo sin serlo yo, en un grado no tan grave como el personaje. Pero a la frase ‘si en marzo es novedad, ya es viejo en abril’, suscribo totalmente, a nivel humano y artístico”, comentó.

El duelo contra la máquina

Respecto a uno de los cortes del disco, “Contrapunto para humano y computadora”, Musso contó que el proceso más duro fue pensar cómo presentarla en vivo. “Quería hacer una riña de gallos como de hip-hop tipo freestyle, y nunca terminé de convencerme sin caer en un lugar común de traer alguien que rapee conmigo y hacer una pelea”, explicó.

Recordó una charla que dio para una audiencia que estaba formada casi totalmente por ingenieros, en la que dijo que a esa profesión se la bastardeaba por ser insensibles, fríos y calculadores cuando, en realidad, “tenemos sentimientos como cualquier mortal”, dijo Musso, que es ingeniero de sistemas. Esa charla la cerró diciendo que algún día haría una canción que se llamara: “La revancha del ingeniero”.

El problema fue que le costó encontrar cómo hacerla hasta que, un día, llegó a su casa y su hija pequeña estaba discutiendo con el asistente por voz de un teléfono celular. “Le decía: ‘sos una boba, sos una mala. ¿Por qué me decís eso?’. Le dije qué le pasaba y me dijo que el celular le estaba diciendo ‘fea’, porque ella dijo que se llamaba Fede y el aparato entendió eso. Ahí dije, ta’, es esto, es la canción contra la máquina”, relató Musso.

El formato de la letra escrita en décimas pero con base rítmica más similar al hip hop fue una idea de Musso “para hacerla más rara”, con lo que logró sorprender al público no rioplatense ajeno al enfrentamiento entre payadores. Otro detalle que contó sobre “Contrapunto…” fue que, originalmente, en los intercambios de palabras del final del tema, él empezaba respondiéndole con insultos pero decidió “subir el nivel” a palabras como quincalla o exégeta.

El músico dijo que todo el proceso de llegar a un concepto es en lo que más demora a la hora de crear una canción. “Todo ese proceso que me deriva en hacer una canción a veces dura meses, por más que esté componiendo otro tema, pero me demoro mucho más en llegar a ese concepto. Cuando llego al concepto y lo tengo, me es más rápido escribir la canción. Capaz que la letra de este tema lo escribí en una o dos semanas. Nunca soy de escribir con la hoja en blanco y tirar una frase como muy buenos colegas que lo hacen, que hacen una canción maravillosa en una noche; para mí eso es imposible”, agregó.