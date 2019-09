Publicidad de instituciones de salud no podrá pagarse con dinero del Fonasa Las instituciones de salud deberán acreditar que no financian la publicidad con la plata de la cuota del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Actualizado: 18 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El Ministerio de Salud Pública (MSP) estableció por decreto que el dinero del Fonasa debe ser destinado exclusivamente para fines de atención sanitaria y no puede utilizarse para publicidad. Para cumplir con esto, las instituciones deberán presentar el mensaje que van a difundir ante el MSP y con ello una declaración jurada que acredite que no se hizo con fondos del Fonasa.

Según dijo el ministro Jorge Basso, las instituciones llegaron a gastar en publicidad 18 millones de dólares en cuatro meses, una cifra que les pareció mucho. Basso contó que hablaron con ellos, les pidieron que no gastaran dineros de la cuota de salud en publicidad, pero no lograron cambios. “No nos ha ido demasiado bien, el escenario demostró que hay una permanencia en la zona metropolitana y Montevideo, esto no es en todo el país, que cualquiera nota cuando prende la radio o la televisión. Son pautas que este decreto no prohíbe, pero sí busca que no provenga del dinero que la población paga para que tenga destinos asistenciales”, explicó.

Basso dijo que la medida apunta fundamentalmente a las instituciones privadas. “Es un paso hacia dar garantías a la población de que sus dineros están exclusivamente vinculados a la atención sanitaria, que esos dineros vinculados al Fonasa se destinan a la atención sanitaria y no tienen margen para otras actividades que no tienen que ver con las prestaciones de salud”, afirmó.

El decreto regula el tipo de publicidad que se puede hacer y que será controlada por el MSP. “Los profesionales y entidades que presten servicios de salud podrán realizar publicidad mediante cualquier modalidad de difusión siempre que limiten las menciones a sus datos identificatorios, títulos que posean y especialidades que desarrollen, los que deberán estar debidamente registrados ante el Ministerio de Salud Pública”, dice el texto. “Se puede promocionar información institucional y sobre las prestaciones que se brindan, prestación de servicios, vías de acceso a atención médica y servicios asociados, acciones para prevención de patologías, promoción de hábitos saludables y nuevos servicios”, agrega.

¿Apertura de corralito mutual?

El ministro también fue consultado por la apertura del corralito mutual, que se abrió por última vez en febrero de 2017. En ese momento se cambiaron unas 54.000 personas.

Basso no dio una fecha, pero dijo que siguen trabajando con prestadores por la apertura y contó que las instituciones se reunieron con el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría.

El ministro dijo que quieren asegurar la trazabilidad de los usuarios con un sistema informático, que va a garantizar que la persona que quiere cambiar de institución está presente al momento de hacerlo y su decisión está garantizada.