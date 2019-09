La comunidad LGBTQ conquista más espacio en el Emmy El talento LGBTQ será celebrado este domingo en el Emmy, el premio más importante de la televisión de Estados Unidos, con varios artistas queer y programas en los que se representa la comunidad nominados en distintas categorías.

Actualizado: 21 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Laverne Cox, la actriz trans nuevamente nominada al Emmy por Orange is the new black (AFP)