El Partido Digital recorre el país online y arma un programa de gobierno colaborativo A través de dos plataformas, el Partido Digital convocó a sus militantes a elaborar juntos el programa de gobierno y armó salas de videollamada para emular una gira nacional, pero a través de internet.

Actualizado: 22 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El Programa de Gobierno del Partido Digital se armó a través de la plataforma online MiVoz.uy. Ahí, los usuarios podían aportar ideas, debatir y votar.

Para hacerlo había que registrarse y verificarse con la credencial. Luego, las propuestas tenían que responder una serie de preguntas: ¿Qué se quiere solucionar? ¿Cuáles son las estadísticas y datos que demuestran el problema? ¿Cuál es la idea para solucionarlo? ¿Cómo se podría verificar que se solucionó el problema o mejoró la situación? ¿Qué institución u organismo parece estar mejor capacitado para llevar adelante la solución planteada? (ministerios, sociedad civil, organizaciones) ¿De dónde proviene el dinero necesario para llevar a cabo la solución propuesta?

Aunque no se respondieran todas las preguntas se podían publicar propuestas. En esos casos, se le pedía ayuda a otros usuarios o a integrantes del equipo del Partido Digital para conseguir la información faltante. Para este proceso fue necesario el trabajo de moderadores.

Justin Graside, presidente del Partido Digital, dijo que “la gente se tomó el trabajo de completar ese proceso y hubo un gran trabajo de capacitar a moderadores voluntarios del partido para pedirle a la gente que completara todo y desafiarles algunas cosas que asumían, que capaz no eran verdaderas”.

“Eso fue necesario, porque solo no hubiera funcionado. Pero mucha gente se prestó a ese proceso y pensábamos que íbamos a tener 15 o 20 propuestas y tuvimos más de 120”.

Luego de que las propuestas estaban completas, entraban en la etapa de revisión legal, en la que los asesores legales del Partido Digital analizaron que no sean inconstitucionales. Para esa tarea se valieron de abogados voluntarios que no solamente les dieron el visto bueno a las propuestas aptas, sino que también hicieron comentarios para que los impulsores de algunas ideas que no superaban la revisión, evaluaran algunos cambios para pasar ese filtro.

Finalmente, entraron en la etapa de votación de propuestas, que sigue hasta este domingo. Las propuestas que superen los 50 votos de usuarios verificados en la plataforma pasarán a ser parte del programa de gobierno.

Hasta el momento se registraron más de 500 usuarios activos (que propusieron, comentaron e interactuaron con las propuestas) y más de 120 propuestas que pasaron el filtro de viabilidad.

Aunque la presentación oficial del programa es el 25 de Setiembre, Graside habló sobre propuestas que aprobaron y no aprobaron el proceso: “Llamaron la atención varias cómo fue la de comida sintética o la de minería espacial pero lamentablemente varias de esas no avanzaron”.

Además, Graside resaltó “la necesidad de la gente de más transparencia y menos corrupción del sistema político, mucha necesidad de mejoras a la educación, seguridad, medio ambiente y como no podía ser que ‘en casa de herrero cuchillo de palo’, hubo muchas propuestas de rubro tecnológico”.

Gira nacional online

Los representantes del Partido Digital no recorrerán el país, pero sí trabajan con intereses departamentales, focalizados en cada lugar. Por eso, convocan a los votantes de cada departamento para que puedan escuchar y proponer soluciones sobre su propio lugar.

En la invitación que circularon por mail y redes decían: “Concurrí a la reunión del Partido Digital en tu departamento, ¡desde donde quieras! Desde tu casa, la calle o el trabajo... ¡vos decidís cómo participar! Desde dónde estés te invitamos a hacerte escuchar”.

Entonces, la propuesta es anotarse en la sala de videollamadas correspondiente al que cada interesado considere apropiada y que en cada evento se puedan discutir temas locales. En los departamentos que no se encuentran en la agenda, se hacen actividades presenciales.

Graside explicó por qué apuntan a la gira online: “La ventaja es poder cubrir en una semana todo el país, con costo nulo y otro tipo interacción, que a veces lo presencial no permite, como compartir videos o cierto tipo de material. También habilita a que más gente, que está trabajando en el equipo central de Montevideo, pueda hablar con los militantes locales de cada departamento”.