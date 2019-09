Mieres y el pase en comisión de Jaime Clara: “todo está dentro de la normativa” El senador y candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, defendió la decisión de pedir el pase en comisión del periodista Jaime Clara para asesorarlo en temas de comunicación.

Actualizado: 22 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El lunes 16 No toquen nada divulgó un informe sobre el pase en comisión del periodista Jaime Clara, que es funcionario del Ministerio de Ganadería, al despacho del senador Pablo Mieres.

Clara es funcionario del Ministerio de Ganadería y está en comisión en el despacho de Mieres desde el 15 de febrero de 2015 hasta que termine el período legislativo, el 14 de febrero del año que viene.

En el informe tanto Mieres como Clara reconocieron que el periodista no cumple un horario en el Palacio Legislativo. Esto, dijo Clara, le permite realizar las tareas de conducción durante varias horas al aire en Radio Sarandí, Canal 12 y Nuevo Siglo.

Tras la emisión del informe, No toquen nada entrevistó en vivo a Mieres.

El senador comenzó diciendo que “todo está dentro de la normativa vigente” y que lo une una relación de años con Clara. “Necesitaba un asesor en comunicación y eso es lo que ha hecho Jaime en este tiempo, ha cumplido con la tarea”, dijo.

Reiteró que la tarea no requiere de un horario fijo y dijo que esa situación se da en muchos casos de la administración central. Además comentó que si todos los pases en comisión desempeñaran tareas en el Palacio Legislativo “no habría lugar donde estar porque no tenemos las comodidades” para hacerlo.

Sobre las tareas que desempeña Clara para él, Mieres describió que todas las mañanas, apenas se despierta, tiene en su celular un resumen de noticias del día.

“La selección de noticias es muy útil. Me levanto muy temprano, 6.30, 7, y cuando voy al celular tengo ese compendio que me permite saber lo que pasó, no tener sorpresas, y al mismo tiempo consultar sobre ellas. Una consulta típica es si salió algo de lo que hice el día anterior”, señaló.

“Además mantenemos reuniones períodicas, consultas telefónicas y Jaime Clara ha actuado como maestro de ceremonias de numerosos eventos del Partido Independiente”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad que le da el pase en comisión de desempeñarse en otros puestos en empresas privadas, Mieres dijo que “es un tema de él”.

“Yo lo que tengo que analizar es si me sirve tener una persona como Jaime Clara para el asesoramiento en comunicación. Sí, me sirve”, afirmó.

Mieres tampoco considera que haya un conflicto de interés cuando Clara lo entrevista en sus trabajos privados o cuando entrevista a otros candidatos que compiten con el líder del Partido Independiente.

“Han sido pocas las situaciones en que Clara me ha entrevistado y nunca hubo una situación de sesgo”, dijo tras mencionar que nunca ocultó la situación ni le ha pedido que le gestione notas.