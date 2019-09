Realización de debates “no dice nada de la institucionalidad del país” El politólogo argentino Mario Riorda habló en No toquen nada sobre los debates, y dijo que “es un fenómeno más que puede no existir, pero que no dice nada de la institucionalidad de un país”.

Actualizado: 29 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

