Fiscal pedirá formalizar a Manini Ríos por omitir la denuncia de dichos de Gavazzo y Silvera El candidato presidencial de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos, será objeto de un pedido de formalización criminal pocos días antes de las elecciones del 27 de octubre.

Actualizado: 25 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Este martes el fiscal Rodrigo Morosoli resolvió archivar la investigación sobre las omisiones en denunciar a la justicia la información aportada por los represores José Gavazzo y Jorge Silveira ante los tribunales militares de honor.

La decisión corre para todos los involucrados en el caso, lo que incluye a los generales del Tribunal de Honor de Primera instancia y los del Tribunal de Alzada y los jerarcas y funcionarios del Ministerio de Defensa y de Presidencia, incluído el presidente Tabaré Vázquez.

La excepción es Manini Ríos a quien la investigación realizada por la fiscalía encuentra responsable del delito de omisión por no denunciar la información aportada por Gavazzo y Silveira en sus declaraciones a la justicia.

Manini fue consultado por Subrayado y reconoció que se enteró de la noticia por la periodista.

“Ya he dicho que hice lo que tenía que hacer, lo tengo bien claro. Las responsabilidades están a otro nivel. Si se quiere eludir o ignorar eso, es otro problema. No quiero polemizar con el fiscal por este medio, yo he dicho claramente mis cosas. Por supuesto que el fiscal estará mandatado para hacer lo que está haciendo, yo no voy a entrar en esa polémica”, dijo.