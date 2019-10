María Noel Riccetto se despidió de Onegin Este domingo fue la última vez que María Noel Riccetto bailó Onegin. En el año que marcará su retiro como primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, Riccetto se despidió de una obra que para ella es “especial”.

Aún le queda por bailar Manon, en diciembre, pero este domingo fue muy especial para María Noel Riccetto. Fue la última vez que bailó Onegin. Esta obra significó su pasaje a ser primera bailarina del American Ballet tras interpretar a Olga, la hermana de la protagonista. Y en 2017 cuando encarnó a la protagonista, Tatiana, con el Ballet Nacional del Sodre, ganó el premio Benois de la Danse, algo así como el Oscar del ballet.

“Fue increíble. Este año ha sido despedida de varios ballet que quiero mucho. Pero este es especial para mí. Es el tipo de ballet que me gusta bailar, el que me hace flaquear de haber tomado la decisión de dejar de bailar. Con este sí me pregunto: ¿che estarás haciendo bien?”, bromeó Ricetto en No toquen nada. Pero "ya no hay marcha atrás".

La bailarina afirmó que sentía una energía “especial” durante la función. Al final, el público que colmó el Auditorio Nacional del Sodre la ovacionó de pie y entre bambalinas sus compañeros también.

En diciembre será la primera vez en su carrera en que bailará Manon. “También es un rol que siempre quise hacer y que se me dé al final de la carrera es increíble. No sé con lo que me voy a encontrar. Lo que sí sé es que quiero disfrutarlo, pasarlo bien”, adelantó.