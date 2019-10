Presidencia no aceptó mediación por recurso del Partido Independiente La Presidencia de la República no aceptó una mediación con el Partido Independiente propuesta por el juez de lo Contencioso Administrativo Carlos Aguirre.

El Partido Independiente había solicitado que la Presidencia retirara de su portal web una nota con declaraciones del ministro Ernesto Murro en las que criticaba a Azucena Arbeleche y a Luis Lacalle Pou por sus dichos sobre el grado inversor y las calificadoras internacionales, realizadas originalmente en No toquen nada.

Además, el Partido Independiente pidió que no se publiquen más notas con contenido sobre la campaña electoral, al entender que está vedado por la Constitución y por lo tanto se hace un uso abusivo de un medio público que debería ser neutral.

La Presidencia respondió a la demanda y sostuvo que el presidente es quien menos aparece en las publicaciones de la página web y agregó que es común que aparezcan los ministros y subsecretarios en una web que por naturaleza es un medio de comunicación e información.

Pablo Mieres, el candidato a presidente por el Partido Independiente, dijo que ellos estaban dispuestos a aceptar la mediación.

“Lamentablemente la Presidencia rechazó esta posibilidad de conciliación que nosotros aceptábamos porque entendíamos que se lograba el objetivo de sacar las declaraciones de la web y el compromiso para adelante de no volver a cruzar la línea. No estamos cuestionando que los ministros puedan realizar declaraciones políticas, lo que estamos cuestionando es que Presidencia de la República utilice la web para difundirlas, para interferir en una campaña electoral. No corresponde”, afirmó.