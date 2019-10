Leal: “capaz es el propio Manini el candidato” a ministro del Interior de Lacalle Entrevistado en No toquen nada, el eventual ministro del Interior de Daniel Martínez, Gustavo Leal, dijo que quisiera saber quién ocuparía ese cargo si Luis Lacalle gana la Presidencia.

Actualizado: 15 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Gustavo Leal en No toquen nada (DelSol)

“Ahora mandaron callar a todos los asesores como una especie de homenaje al silencio”, dijo Leal en referencia al supuesto mandato que le han dado desde el comando de Lacalle a sus principales asesores para que no den más notas. Esto ha sido negado por Lacalle quien afirmó que la estrategia es darle más presencia a la fórmula que integra con Beatriz Argimón.

Leal consideró en No toquen nada que esa medida es “una veda anticipada”. “Eso es porque no hay confianza o están negociando. Dicen que capaz (Guido) Manini es el propio candidato a ministro. Yo lo he escuchado muchas veces”, señaló.

Leal estimó que todo dependerá de la votación que tenga Cabildo Abierto el 27 de octubre. “Pienso si Cabildo Abierto traspasa los límites de votación actual y es el tercer partido, va a tener un peso decisivo en esa coalición. Decisivo”, opinó.

“A él le han preguntado incluso. Él ha dicho que no es el momento”, agregó.

Leal se manifestó interesado en debatir con quien sea el candidato a ministro del Interior de Lacalle Pou. Además afirmó que en el debate del 9 de noviembre, previsto por ley entre los dos candidatos que compitan hacia el balotaje, las cosas “van a quedar más claras”.