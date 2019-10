Manini exige “condiciones imprescindibles” para apoyar un gobierno del FA El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que apoyaría un eventual gobierno del Frente Amplio solo si ejecutan determinadas medidas para combatir la corrupción y realizar auditorías.

Actualizado: 17 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

En declaraciones publicadas por Informe Nacional de Radio Uruguay, Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto dijo que tras las próximas elecciones “van a apoyar al gobierno en busca de las soluciones a los grandes problemas del país”.

“No vamos a ser parte del problema, vamos a ser parte de las soluciones. Llegó una época en ver la conducción política en clave de patriotismo, pensando en el futuro del país a largo plazo y no pensando en la chacrita propia, la charcrita política. Creo que terminan las mezquindades o si no, no vamos a salir de las situaciones que estamos”, dijo Manini en Soriano.

El candidato de Cabildo Abierto fue consultado sobre qué postura tomaría si gana las elecciones el Frente Amplio, y dijo que para contar con su apoyo “primero van a tener que ejecutar medidas de combate a la corrupción, de auditorías en todas las reparticiones del Estado, de llevar ante la Justicia a los responsables del mal manejo en estos últimos años”. “Esa sería la condición imprescindible para cualquier tipo de apoyo”, añadió.