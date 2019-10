Informe sobre educación no se divulgará hasta después de las elecciones El informe Aristas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), que debería publicarse antes del fines de octubre, no estará pronto para antes de las elecciones. No toquen nada consultó a la institución y a varios de sus integrantes y todos reconocen que no se llegará a tiempo con el cronograma de presentaciones que votó la Comisión Directiva del INEEd a fines de 2018.

Actualizado: 23 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Adhoc (Todos los derechos reservados)