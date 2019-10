Manini busca recuperar los viejos valores y propone un salario maternal El candidato a la Presidencia por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo a No toquen nada que quiere “recuperar el respeto a la familia, el maestro, el policía, los símbolos nacionales y las fechas patrias, porque nos dan identidad”.

Actualizado: 24 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

La “crisis cultural” que Manini visualiza en Uruguay fue uno de los ejes de su campaña. En su libro recientemente publicado, Vengo a cumplir, se refiere al tema: “Cuando se metieron con la familia y empezaron a despojarla de derechos hasta hacerla trizas y considerar a los padres como extraños para sus hijos, en poco menos que sus enemigos, cuando la legislación desnaturalizó los hondos lazos de la unidad y la confianza en el seno del grupo familiar, ahí fue, sin duda alguna, que tuvo inicio formal el proceso de caída que nos trajo a esta emergencia en la que hoy estamos”.

En distintos actos, el general retirado dijo que la ideología de género fractura la sociedad y sostuvo que se trata de un discurso extranjero, promovido “desde afuera”. “Se genera el enfrentamiento hombre-mujer, padre-hijo, que no son deseables y se va generando una fractura en la sociedad. No es buena para ninguna sociedad, pero sobre todo para Uruguay, que no llega a la tasa mínima para mantener su población en el futuro”, dijo a Manini.

“La familia ha sido arrinconada y violentada por una ideología disolvente que busca alinear en la soledad y en el extrañamiento los vínculos naturales del afecto, de la pertenencia y del respeto”– Guido Manini Ríos, fragmento de su libro "Vengo a cumplir".

Manini explicó con qué objetivo una organización extranjera buscaría fragmentar la sociedad y los lazos familiares de los uruguayos. “Han habido políticas mundiales para reducir la población mundial, la propia ONU y otras ong lo han patrocinado. En el caso de Uruguay es una política suicida, no es entendible”, dijo.

Su programa de gobierno también habla del tema: “El mayor problema del país es demográfico, la falta de hijos, y es muy importante generar las condiciones para que nazcan con dignidad. No es solución interrumpir el embarazo”.

A propósito, en el capítulo Familia también se propone “implementar un salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo prefiera renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza, de aplicación para aquellas familias con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos nacionales”.

“Está calculado el monto y la forma de financiarlo, además de la edad límite de los hijos para poder recibir el salario. Creemos que es una forma de fortalecer a la familia como base de la sociedad con hechos concretos y económicos, que a veces son los que llevan a que la madre pueda estar con los hijos o no”, explicó Manini.

Consultado sobre la posibilidad de que accedan padres de familiar y no solamente mujeres, Manini dijo que “no está así redactado en el proyecto pero puede ser también. Cada familia tiene una realidad diferente que hay que contemplar”.

“Queremos recuperar el respeto a la familia, el maestro, el policía, los símbolos nacionales y las fechas patrias, que a veces pasan desapercibidas”– Guido Manini Ríos.

“Esos son los valores necesarios porque nos dan identidad como país. No achacamos la pérdida al Frente Amplio, es un proceso de deterioro que lleva décadas”. Para conseguirlo, Manini dijo que se podría “recurrir a los medios de comunicación masiva que lleve a impregnar a la sociedad ese respeto que se ha perdido”.