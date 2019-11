Agroquímicos: coincidencia entre el FA y el PN por necesidad de mayor regulación Verónica Piñeiro, vocera del equipo de Daniel Martínez en temas medioambientales, y Gerardo Amarilla, diputado del Partido Nacional, opinaron en No toquen nada sobre la necesidad de mejorar la regulación respecto a los agroquímicos.

Actualizado: 02 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Verónica Piñeiro, licenciada en Ciencias Biológicas con formación en botánica y vocera del equipo de Daniel Martínez en temas medioambientales, dijo en No toquen nada que “se debe avanzar en mejorar el sistema de regulación de los agroquímicos” y que está presente el desafío de la reducción de insumos como este que afectan al ambiente, así como la búsqueda de sistemas de producción alternativos.

“Entendemos que tiene que haber un foco muy importante en cuanto a esa dimensión ambiental y el efecto sobre el ambiente de esos productos, pero también un gran foco en cuanto a la salud humana. Los aplicadores, los pobladores que están cerca de donde se aplica, tienen que ser objeto de que esté probado qué efecto eso tiene en la salud. Estamos pensando en cuestión de evaluación generar un programa de registro de todos los productos químicos y los agroquímicos, que tienen una gran importancia, obviamente, con un gran foco en la salud humana”, añadió.

Piñeiro mencionó que en el programa de gobierno del Frente Amplio se aborda el enfoque de salud y ambiente, y dijo que no hay que pensar en los agroquímicos solo cuando hay una exposición aguda sino también analizar y estudiar el efecto crónico de estar expuesto a determinado tipo de productos de ese tipo.

También dijo que “claramente no hay espacio para la prohibición de agroquímicos”, ya que los sistemas productivos actuales los requieren para el control de plagas y el aumento de la productividad y rendimiento. Consultada sobre la mención en el programa del Frente Amplio al seguimiento y regulación de estos productos que podría eventualmente llegar a prohibir el uso de agroquímicos, dijo que se refería a que no se prohibirían por completo, sino que en casos en que se compruebe su riesgo para la salud o el medio ambiente se podrían vetar determinados productos específicos.

Regulación, tan importante como controles

Por su parte, el diputado nacionalista Gerardo Amarilla dijo que en Uruguay se sintió el impacto fuerte de la presencia de agroquímicos desde 2002 o 2003 cuando se movió la frontera agrícola del país, y que ese impacto “se nota en los cursos de agua pero también en la salud humana”.

“Es un tema que coincido que tenemos que avanzar en regular en investigación más desarrollo (I+D), porque si hoy quiero importar un producto de Asia lo pongo a precio muy barato y los controles son muy elementales, muy básicos. Capaz que estoy trayendo al país elementos muy tóxicos que pueden tener una permanencia muy importante en el ambiente después y el impacto puede ser irreversible. De alguna manera tenemos que avanzar en la regulación, pero tan importante es eso como los controles. Lo que pasa en este país en muchos casos es que tenemos normativas de primer mundo y los controles son de tercer mundo, no existen, todo queda en el papel”, comentó el legislador, que es abogado con magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de Andalucía.

Amarilla dijo que existen algunas regulaciones por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que incluso se reglamentaron a través de un decreto, pero que el control de su cumplimiento no se efectiviza. El diputado agregó que debería haber “una presencia profesional más importante a la hora de determinar cuánto producto se coloca en determinado predio”. “Lo que pasa muchas veces es que dicen ‘vamos a poner un poco más, total, no pasa nada’. Primero, no te mejora la producción en nada y es plata que tirás al suelo, pero termina impactando en el bañado, el humedal o el arroyo”, dijo Amarilla.

Sobre la necesidad de aumentar los controles, Piñeiro dijo que “la normativa ayuda a que se pueda controlar y a que ese control pueda ser eficiente”, y que se necesita más capacidad del Estado para el control en la mala utilización de determinados productos. “Existe una normativa que dice las distancias en las que no se tiene que aplicar y las condiciones en las que esa aplicación aérea no estaría permitida, pero creo que ahí necesitamos mucho más Estado y un Estado más fuerte, lo que a veces se contrapone con la idea de la oposición de generar un Estado más flaco. Si queremos más control necesitamos más capacidades del Estado para poder estar en el territorio”, mencionó.

Amarilla respondió que “Estado más fuerte no significa Estado más flaco”. Para el diputado “tenemos un exceso de Estado que, además, se superpone y no utiliza todos los recursos que tiene”. Dijo que aspira a una coordinación de los gobiernos departamentales y locales, y que “desde Montevideo se advierta un problema de tema ambiental en Artigas o Tacuarembó y alguien pueda levantar un teléfono y coordinar con la oficina local porque a veces los ministerios no tienen la capacidad de llegar a todos lados”.