Mezclar en una ley “aserrín con pan rallado” sugiere que “la coalición va a ser efímera” La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, afirmó en DobleCkick de DelSol, que al vaticinar que el primer año de un gobierno de Luis Lacalle Pou sería inestable no estaba “incitando a nada”. “Si a alguien le sacás un derecho esa persona no te va a aplaudir”, señaló.

Actualizado: 05 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Topolansky consideró en DobleClick que el envío de una ley de urgencia “ómnibus” como ha anunciado Lacalle Pou y poco después la de Presupuesto provocaría “un primer año muy complejo, con movilizaciones”.

“Yo no estoy incitando a nada. Es por la cabeza de otros que pasaran otros escenarios. Tienen una imaginación frondosa si piensan que yo estoy pensando en otros escenarios que no le deseo a Uruguay. Si a alguien le sacás un derecho esa persona no te va a aplaudir. Ojalá ese escenario no esté, ojalá la Presidencia sea del Frente Amplio”, afirmó.

La vicepresidenta recordó que en los gobiernos del Frente Amplio se ha utilizado el mecanismo de la ley de urgente consideración. Por ejemplo se usó para crear el Ministerio de Desarrollo Social porque la probreza alcanzaba el 40% en 2005, dijo

“¿Cuál es la urgencia de eliminar el sistema de inclusión financiera? Es incompresible eso. El gesto de hacer una ley ómnibus que incluya todo el programa, que se lo oí varias veces decir a Lacalle, es como afirmar o sugerir que la coalición va a ser efímera. Entonces 'me apuro el primer año, apruebo todo eso, apruebo el presupuesto y después no sé...' Esa es la impresión que ellos sugieren. Si no, no tendrían ese apuro de mezclar en una ley aserrín con pan rallado”, afirmó.