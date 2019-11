La fórmula del FA en Canelones: “sin agresiones” en busca del voto a voto Daniel Martínez dejó de lado los miedos para convencer a los que no votaron al FA. En la recorrida por Canelones junto a Graciela Villar no apeló a los sustos de un posible gobierno del Partido Nacional. Villar dijo que hay un “problema transversal con la inseguridad” y por eso salieron a hablar del tema con los ciudadanos.

No toquen nada estuvo el fin de semana en Canelones, en el inicio de la gira del candidato a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, por las ciudades y barrios del país. Así comenzaba la recorrida de Martínez y la candidata a la vicepresidencia, Graciela Villar, por San Jacinto, Tala y San Ramón.

A las 10:00 se concentraron en la plaza de San Jacinto un centenar de frenteamplistas que esperaban la presencia de la fórmula. Allí estaba el intendente de Canelones (de licencia) y jefe de campaña, Yamandú Orsi, los diputados José Carlos Mahía y Luis Gallo.

Luego llegó una camioneta con Daniel Martínez junto a un grupo de asesores. Martínez saludó a la gente y se sacó fotos por casi media hora. Ahí pidió el micrófono para hablar e hizo un discurso de cinco minutos. Les habló a los militantes, pidió ser autocríticos y empatizar con los que no votaron al Frente Amplio en primera vuelta.

“Sin crispaciones, sin agresión, nuestra tarea es salir a convencer cada voto. La gente del pueblo, por diferentes razones, no depositó nuestra confianza en la primera vuelta, un montón de gente. Sí ganamos, eso es clarísimo. Y ahora necesitamos a mucha gente de esa que en la primera vuelta prefirió votar a otras alternativas, y sabemos que hay gente dispuesta a escucharnos. Lo vuelvo a decir: tenemos que salir a buscar a esa gente con el corazón abierto, nunca desde la agresión ni desde la soberbia, porque es cierto, no hicimos todo bien. Uno sabe que construir un futuro y solucionar los problemas, más cuando es un país tan chiquito, no es poca cosa”, dijo Martínez.

El candidato del FA volvió a utilizar una expresión que comenzó a usar en agosto sobre la oposición y su falta de sensibilidad. “Ese desafío de soñar, de ver continuidad, nunca demonizando al que piense diferente pero sí hablando claramente al riesgo de gente que ya ha gobernado, que ya ha aplicado modelos y que en definitiva son modelos que nos golpearon muy pero muy fuerte, implicaron pérdidas de condiciones de vida y situaciones dramáticas. Siempre lo digo, no lo hicieron para hacer mal, simplemente viven su mundo, les falta la sensibilidad humana que por suerte es algo que creo que se ha mantenido en quienes han gobernado representando al Frente Amplio”, comentó.

Entre los militantes del Frente Amplio comenzó a repartirse una escarapela con la consigna “voto a voto”. Martínez utilizó esa frase para arengar a los militantes.

“Sabemos que no existe la alternativa, y es el riesgo que hoy está en volver a tener un país que siga creciendo como creció en el pasado antes que gobernara el FA, pero que no distribuyera la riqueza. Por eso, con el corazón en la mano, con buena onda, tirando para adelante, respetando al que piensa diferente pero tratando de convencer, salir, hacer, voto a voto para que el FA continúe gobernando”, dijo.

La feria

Entre la fórmula, los asesores, algunos militantes y los periodistas, la feria se distorsionó completamente. Fue por esto que Martínez se acercaba a los feriantes y les pedía disculpas, conversaba con ellos y se iba con un grito de “¡buena venta!”.

En la mayoría de los intercambios, el candidato no habló de política: hizo chistes a un feriante con camiseta de Peñarol, comentó su variante preferida de manzana y elogió los tejidos de una vendedora de ropa.

Una vendedora le pidió que no desaparezca luego de la campaña si es presidente. “Creo en hacer política cercana a la gente, por lo menos hasta ahora siempre la he hecho. Obviamente, siendo presidente va a costar más, pero voy a intentar hacerlo”, le respondió el candidato frenteamplista.

Tala

Luego de la recorrida por la feria, Martínez fue a visitar a productores rurales. Una hora después llegó a Tala. La caravana de gente con la que venía se concentró en la ruta 7, en la entrada de esa localidad, y caminó unas cinco cuadras hasta la plaza. La recorrida fue similar, con el candidato rodeado de militantes iba saludando a la gente que estaba en la plaza, conversaba unos segundos con cada uno y luego seguía.

Cada charla era un tanto difícil ya que lo rodeaban decenas de militantes que cantaban, y arengaban al candidato. Sobre la calle Artigas, Martínez abordó a una mujer mayor. La conversación comenzó con la pregunta de dónde era, y la mujer respondió que de Tala, pero que había nacido en el Hospital Pereira Rossell; y el candidato elogió las condiciones de ese centro de salud, así como de los hospitales Maciel y Pasteur.

En Tala, No toquen nada conversó unos minutos con Graciela Villar. Se le preguntó si la estrategia es marcar dos opciones bien distintas, dos modelos, y cómo se lleva eso al mano a mano con la gente.

“Son dos campañas electorales bien distintas. En una definiste el Parlamento y ahora estás definiendo en blanco y negro dos proyectos de país, dos liderazgos para seguir en los próximos cinco años. La conversación con la gente es básicamente saber que hay una transversalidad en la sociedad que ya se ha demostrado en otros balotajes, que no hay una respuesta automática de lo que votaron sus sectores originales, lo que después define el líder de un proyecto de estas características. Lo que hacemos ahora es recorrer el país, hablar con la gente, ir a sectores que no eran los lugares naturales a donde llegan los frenteamplistas, y tenemos una muy buena receptividad”, comentó Villar.

También, se le preguntó si polarizar la campaña no hacía más difícil empatizar con los que no habían votado al Frente Amplio, y ella contó cómo se le llega a ese votante.

“La ciudadanía votó ya una integración parlamentaria, pero va a tener que definir qué rumbo quiere que siga el país: si es el rumbo de crecimiento con distribución o uno que tiene ya una postura ‘bastante incierta’ desde el punto de vista de quién integra esa oposición. Tengo que plantearle, además de dos modelos de país, qué es lo que estoy proponiendo para esta etapa que es lo fundamental, ese es el diálogo que estamos teniendo con la ciudadanía. ¿Qué aprendimos? Que hay una preocupación transversal sobre el tema de seguridad, que hay una preocupación por el tema del trabajo que es bien importante, y en esos dos segmentos de opinión es que hay que aterrizar mucho las propuestas y conversarlas con la gente”, añadió Villar.