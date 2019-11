Políticas alimentarias: ausentes en debate y programas Las políticas de alimentación están ausentes del debate y casi no aparecen en las propuestas de campaña. Ni en el programa de gobierno del FA, ni en el de la coalición (“Compromiso por el país”) aparece algo específico dedicado a alimentación. Ninguno de estos programas habla del rotulado frontal de alimentos con exceso de grasas, sal o azúcares que tiene un decreto firmado que empieza a regir en marzo.

Actualizado: 16 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Con base en un informe de Nadia Piedra Cueva para No toquen nada de DelSol 99.5.

En el único lugar que aparece algo sobre políticas de alimentación es en un planteo de énfasis programático del FA, difundido después de las elecciones en primera vuelta. Allí dice: “Fortaleceremos la promoción de una alimentación saludable, consolidando la estrategia de etiquetado frontal de alimentos, regulando la publicidad de productos y utilizando instrumentos económicos para favorecer conductas alimentarias saludables”.

La actividad

La única actividad que se celebró en campaña sobre esta temática fue en octubre, se llamó “Derecho a una alimentación adecuada en un próximo período de gobierno”, y tuvo lugar en el Edificio Polivalente Parque Batlle, de la UdelaR, que está frente al Estadio Centenario

Allí estaban invitados representantes del FA, PN y PC. El PN faltó y el PC envió una diputada que no está empapada del tema.

La actividad fue en el contexto del Día Mundial de la Alimentación y estaba organizada por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Escuela de Nutrición.

Fueron invitados los candidatos de los tres principales partidos políticos, o a quienes ellos designaran.

Por el FA fue Miguel Fernández Galeano, por el PC fue la diputada Carolina Rapela y no fue nadie por el Partido Nacional. La moderadora explicó que dijeron que “preferían no enviar oradores”. Desde la organización de la actividad expresaron que hasta una semana antes habían dicho que iban a enviar a alguien, pero después dijeron que preferían no hacerlo si Lacalle Pou no podía asistir, y él no podía por otras actividades. Quedó la silla vacía.

La pregunta era: ¿cuáles consideran que son las prioridades en materia de derecho a la alimentación y cómo las abordan en sus programas de gobierno? Como ya se indicó, los programas no hablan del tema y el FA tiene una mención en los énfasis que publicó el equipo de Martínez.

El programa conjunto de “Compromiso por el país” ni siquiera menciona el tema. De los programas del FA, PN y PC ninguno habla de medidas concretas. Mencionan varias veces la palabra alimentación y hablan de seguridad alimentaria, de alimentación en los niños y jóvenes, pero no en un capítulo específico sino como menciones generales a lo largo de los programas.

Tampoco hablan del rotulado frontal de alimentos con exceso de grasas, sal o azúcares que empieza a regir en marzo; ni del combate a la obesidad (una vez aparece esta palabra en el programa del PC y del FA, cero en el del PN); ni de la lactancia (el PC tiene dos veces esta palabra, el PN menciona el cumplimiento de las salas de lactancia, y el FA no lo menciona), por nombrar algunas palabras relacionadas con las medidas que propone la OMS sobre alimentación. En el compromiso por el país ni siquiera dice alimentación o lactancia.

En ese panorama, con programas que no hablan del tema y carencia de voceros capaces, el FA pudo meter algunas ideas porque tenía a un referente del área salud con experiencia de gobierno departamental y nacional.

“Fortaleceremos la promoción de una alimentación saludable, consolidando la estrategia de etiquetado frontal de alimentos, regulando la publicidad de productos y utilizando instrumentos económicos para favorecer conductas alimentarias saludables”, dijo Fernández Galeano, vocero del equipo de salud de Daniel Martínez. También dijo que el rotulado de los alimentos con exceso de grasas, sal o azúcar es una línea estratégica fundamental para el Frente Amplio y que la lucha por la alimentación saludable será para Martínez lo que fue la lucha contra el tabaquismo para Tabaré Vázquez.

“Si no querés sopa, dos platos. Y nosotros decimos sí, dos platos. El primer plato fue el tabaquismo y el segundo es la alimentación. Estamos orgullosos de levantar ese plato, el de la alimentación saludable. Estamos absolutamente convencidos que con este tema del rotulado no disciplinamos a la sociedad, no le coartamos la libertad a la sociedad de decir cómo alimentarse. El Estado lo que da es la información para una toma de decisión libre”, dijo Fernández Galeano.

La mención a los dos platos alude a un editorial del 8 de octubre del diario El Observador, en el que se critica el Plan Nacional de Alimentación Saludable que anunció el equipo de salud de Daniel Martínez el mes pasado.

Fernández Galeano expuso 15 puntos con propuestas o iniciativas relacionadas con la alimentación. Dijo que trabajarán para que el rotulado frontal de alimentos sea realmente tomado en cuenta por los consumidores, y mencionó otras propuestas como promoción de la lactancia, regulación de la publicidad de alimentos orientada a niños y adolescentes, impulso de la pesca artesanal y de huertas urbanas, sistema de rotulado obligatorio para los alimentos con organismos genéticamente modificados, entre otras propuestas.

Más allá del etiquetado, que es ley, el resto de lo que dijo Galeano no está en el programa y no se mencionó una sola vez por parte de Daniel Martínez.

Lo que dice la FAO

Por cada persona que sufre hambre en América Latina y el Caribe, más de seis sufren sobrepeso u obesidad. El informe de este organismo se titula: “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2019”, informe elaborado por cuatro agencias de las Naciones Unidas: FAO, OMS, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Uruguay es el país de América Latina y el Caribe con mayor incidencia de enfermedades no transmisibles en las causas de muerte, según datos de 2016 que recoge el informe. Más del 80% de las muertes son por estas enfermedades. El resto son por “causas externas” o enfermedades transmisibles y afecciones maternas, perinatales y nutricionales.

El informe destaca que algunos países como Chile implementaron el etiquetado frontal de advertencia nutricional en los alimentos y que México estableció un impuesto a las bebidas azucaradas.

Para la OMS y la FAO esta es una de las regiones más avanzadas por sus iniciativas en favor de la creación de entornos alimentarios en los que todas las personas –especialmente los niños, las niñas y los jóvenes– disfruten de un mejor acceso e información para adquirir alimentos nutritivos, inocuos y de calidad.

La FAO es clara sobre la importancia de la información a los ciudadanos. “Las medidas de regulación de la publicidad y de la comercialización de alimentos y bebidas se consideran una de las estrategias clave para hacer frente al problema de la obesidad infantil y del desarrollo de ENT. Por medio del etiquetado nutricional y del etiquetado frontal de advertencia nutricional se puede contribuir a un entorno alimentario saludable que empodere a los consumidores y les permita contar con más información cuando adquieran sus alimentos y bebidas”, dice el informe.