Lacalle Pou dio un dato viejo y sin rigor sobre embarazadas y niños Durante el último debate presidencial hubo un cruce entre los candidatos por los controles de embarazadas y niños de un año. Lacalle Pou dio datos viejos y sin rigor, pero el caso también expuso la falta de respuesta del Ministerio a los pedidos de información y los años de subregistro de cifras en ASSE.

En el debate presidencial del 13 de noviembre el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que había diferencias en la atención que se brinda en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y las mutualistas. Después, ASSE desmintió la información y publicó datos del año 2018.

“Las metas asistenciales, que se hablan acá, fíjense la diferencia que hay en la salud. En una mutualista los niños de un año correctamente atendidos: 93%. En ASSE: 27% ¿Esa es la igualdad que se pregona dentro del gobierno? Cuando se habla de embarazadas correctamente controladas, en una mutualista: 98% ¿Sabe cuántas embarazadas son correctamente controladas en ASSE, en Montevideo? El 8,8%”, sostuvo el candidato nacionalista.

En ese momento Daniel Martínez le respondió que tenía otras cifras y no dijo nada más. Pero al otro día esos datos fueron desmentidos por ASSE, con indicadores asistenciales del cuarto trimestre de 2018. Según ASSE las embarazadas bien controladas en el total del país llegan a 91% en sus servicios, mientras que en Montevideo la cifra es 89%.

Además, según ASSE, en control de desarrollo en el primer año de vida, el porcentaje es de 62% para todo el país y 60% para Montevideo.

La fuente de la información es el Sistema de Información de ASSE, que recaba datos de las Historias Clínicas Electrónicas de los usuarios.

¿Verdadero o falso? Viejo y sin rigor

Los datos a los que hizo referencia Lacalle Pou fueron publicados en 2015 en la web de A tu servicio, que contiene varios indicadores e información sobre los prestadores de salud, con datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. En ese momento correspondían a dos metas asistenciales, relevadas en 2013 y 2014, solamente en Montevideo.

“Lo que se ponía era el porcentaje de niños de un año correctamente controlado, que eran 10 controles en el primer año de vida y el carné esquema de vacunación, nosotros estimamos que ese era un control correcto, que se sigue haciendo, pero no bajo la forma de meta asistencial. Con respecto a las embarazadas, existía el porcentaje de correctamente controladas, que era el número de mujeres afiliadas a esa institución que al momento del parto tenían cinco o más controles obstétricos y un control odontológico. Esas eran las metas que se reportaban en el sitio A tu servicio, pero hoy cambiaron porque cambiaron las metas”, dijo a No Toquen Nada Claudia Romero, responsable del programa de la Niñez del MSP.

Las metas son incentivos para los prestadores, pero no son obligatorias. Si las cumplen, a cambio reciben plata y además pueden mostrar un nivel de calidad de atención a los usuarios. Esta es una forma de ejercer gobernanza y rectoría por parte del MSP, de incentivar a que se cumplan sus prioridades.

El relevamiento de datos que tenía Lacalle Pou fue realizado por el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, que cuando supo del cambio de metas por parte del MSP hizo dos pedidos de informes en 2017 para saber qué había pasado. Pero no tuvo respuesta.

Lema le dijo a No Toquen Nada que por eso para él es válido plantear los datos de 2015 y no considera válida la respuesta con datos de 2018 que dio ASSE. “Consideramos que ASSE es un prestador más y cada prestador dará a conocer sus estadísticas. Quien debe controlar y dar fe de esos datos es el MSP. Ante el cambio de los indicadores dentro del mismo periodo a los que Lacalle Pou hizo referencia, ante la falta de respuestas a pedidos de informes para conocer la razón del cambio y la evolución de la meta y ante la incongruencia entre los datos de ASSE y los del MSP, nosotros no disponemos de otros datos oficiales”, sostuvo.

En resumen, Lacalle Pou usó datos viejos, que presentó como metas asistenciales actuales y de este periodo, pero las cifras no reflejan, según ASSE, la realidad actual. El candidato nacionalista no dio contexto, no explicó de donde obtuvo los datos y, además, si quería información más precisa, podría haber obtenido las cifras de Montevideo del Centro Hospitalario Pereira Rossell, que publica anualmente los indicadores.

El MSP, por su parte, cambió las metas por considerar mejor otros criterios y tener otras prioridades, pero a pesar de que contaba con la información actual de los datos publicados en 2015, no respondió a los pedidos de informe realizados por el diputado Lema.

Además, es importante destacar que desde el MSP se reconoce que ASSE tuvo un problema estructural de subregistro en los años 2013 y 2014, incluso hubo años en los que se evitó publicar información de ASSE por su falta de precisión, y eso recién comenzó a corregirse con la Historia Clínica Electrónica.