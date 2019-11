Orsi: nunca me gustó el “vamos a hacerlo mejor” En Florida, No toquen nada conversó con Yamandú Orsi, el jefe de campaña de Daniel Martínez en la segunda vuelta.

Actualizado: 21 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Orsi dijo que la diversidad del electorado que tuvieron que salir a buscar complicó la tarea y que es indescifrable saber de dónde puede pescar los votos el Frente Amplio. Así, estuvo de acuerdo con Martínez, si ganan es un “Maracanazo”.

Sobre la campaña a la primera vuelta Orsi dijo que nunca le convenció el eslogan que usaron “hacerlo mejor”.

En el momento de la entrevista, Orsi estaba saludando a los militantes al borde del cerco que la organización había armado para que los dirigentes se concentraran antes de acto.

Orsi dijo que tiene la esperanza de captar a los votantes que acompañaron a otros partidos pero que no tienen lealtad a los líderes de los otros partidos. Para el jefe de campaña del Frente Amplio ese electorado es muy difícil de identificar.

“Es indescifrable. Algunas consultoras o analistas nos dicen que podemos pescar tanto de acá, tantos de allá… Gente que nos dijo que en tal sector político era imposible captar nada. Si embargo cuando hablamos con gente del interior nos dicen que están consiguiendo de ahí. Es raro lo que pasa en un balotaje”, explicó.

“Si logramos eso, es un maracanazo seguro. Si vamos de punto como estamos yendo, y todas las encuestas te muestran cuatro o cinco puntos de diferencia, poder repechar eso es una hazaña”, agregó.

Según Orsi, la diversidad del electorado que tiene que ir a buscar, complejiza la estrategia. La eficacia de la campaña del “voto a voto” que desarrolló el Frente Amplio está en llegar con el mensaje adecuado a cada votante.

“Para un balotaje hay que llegar con el mesaje justo a la persona que ya no te votó, que te dice que a Lacalle no lo vota. El tema es por qué sí tiene que votar a Martínez. Ese es un trabajo bien distinto en cada uno de los ciudadanos. Algunos porque se sienten batllistas, después tenés el indeciso, después el enojado que se te fue un día que vos tenés que tener la capacidad y la habilidad de decirle que lo precisás de nuevo. Incluso en el universo de los votantes de Cabildo hay mucha gente que antes votaba al Frente. Es muy dispar lo que hay, no hay una receta única. Hay que tener la capacidad y la humildad de entender que por algo no te acompañaron”, afirmó el intendente de Canelones.

Orsi asumió el rol de jefe de campaña luego de las elecciones de octubre. Esta fue la primer señal del aumento del peso del MPP en la dirección de la campaña. A esto le siguió el anuncio de varios ministros para un posible gobierno del Frente Amplio, todos ellos con el aval del MPP. Incluso se anunció a José Mujica como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en caso de ganar el Frente Amplio.

Orsi asume que el electorado que tienen que ir a buscar se posiciona en el centro del arco ideológico, pero sostiene que es lineal pensar que con una mayor presencia del MPP se alejan del electorado de centro.

“Cuando ganamos la primera vez en 2004 la boca de entrada de votos para el Frente Amplio vinieron por el MPP. O sea que ese discurso simplote de los radicales allá, los moderados acá, se relativiza después. Los votos entraron por todos lados pero la explosión fuerte estuvo en el trabajo del Viejo (Mujica) en el interior. Esto no es un voto radical, es un voto común y corriente que entendió que le estaba hablando una persona con la que se sentía identificada. No necesariamente el centro ideológico coincide con la gente que es indefinida y cambia de elección en elección”, dijo Orsi.

“No es lineal. El discurso es una cosa, el perfil ideológico es otra, pero por otro lado la historia de estos 15 años ha mostrado que Pepe es de los más pragmáticos que hemos tenido en la gestión. No es lineal, si bien es cierto que hay que ganar el centro, el centro no se gana solamente con el fortalecimiento o con la construcción de ámbitos ideológicos de centro. También hay un tema de mensaje y de actitud que tiene que ver más con otras cosas que con una construcción de manual”, agregó.

Consultado por los errores de la campaña previa a la primera vuelta y la pérdida de votos del Frente Amplio, Orsi consideró que los 200.000 votos que perdió el Frente Amplio no son producto de errores en la campaña, sino de errores que tuvo el gobierno en estos últimos cinco años.

Orsi sostiene que al Frente Amplio, como fuerza política, no le alcanza con los logros del gobierno, sino que tiene que renovarse y plantear cosas nuevas.

“El votante no mira si la estructura funciona, si está el comité… Mira si está el Frente en el gobierno y tiene tales y cuales problemas. Como no se los solucionan, va para otro lado. El tomar distancia de la gestión en aquellos puntos que consideramos que tenemos que pegar un giro no es divorciarnos. Es decir que cumplimos una etapa y hoy tenemos necesidad de hacer otras cosas. Creo que el balance es positivo. Ahora si no tenemos capacidad de renovar agenda y ser autocríticos como corresponde pero a su vez también poder marcar el rumbo a futuro, se precisa propuestas nuevas. El ‘hacerlo mejor’ nunca me convenció. Hay que hacer otras cosas”, reclamó.

Al final se le preguntó cómo puede ser el futuro sin el Frente Amplio en el gobierno y Orsi habló de ese escenario.

“El Frente Amplio nació a la intemperie, después lo metieron en cana y volvió a la intemperie. Hoy el escenario que nos imaginamos es de triunfo pero el lomo está bastante curtido de derrotas. No me olvido cuando nos tocaba perder todas. Los partidos políticos son herramientas no para quedarse con el Estado”, afirmó.

Con base en un informe de José Benítez.