La “derrota con sabor a victoria” del Frente Amplio, según Porzecanski Rafael Porzecanski, director de Opción Consultores, habló en No toquen nada sobre qué imagen le dejaron los resultados del Frente Amplio en las elecciones del domingo.

Actualizado: 26 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Porzecanski se refirió en No toquen nada a los resultados electorales del Frente Amplio y a la reacción del candidato Daniel Martínez. El sociólogo comentó que en la noche del domingo, Martínez “dado que el resultado no era oficial, prefirió hablarle a los suyos, que hicieron el esfuerzo de militar por cada voto y que lograron un resultado muy bueno”.

Para Porzecanski fue “una derrota con sabor a victoria” respecto a cómo se preveía que sería el escenario en lo previo, donde se esperaba una mayor distancia a favor de Luis Lacalle Pou. Añadió que el Frente Amplio “jamás había subido más de seis puntos entre la primera y segunda vuelta”, por lo que calificó el resultado de “histórico”.

En la comparación con las elecciones de 1999, cuando el Frente Amplio perdió en el balotaje con el Partido Colorado, el sociólogo dijo que en ese caso la relación por bloques era la misma (54 a 39) y el FA tenía el apoyo del Nuevo Espacio de Rafael Michelini, que por entonces no era aún parte del partido.

“Había una diferencia de bloques que era la misma y esta vez, sin embargo, el resultado del balotaje, no fue el mismo que el del 99, donde sí ganó por ocho puntos Jorge Batlle. Entonces, es una derrota con sabor a victoria porque deja al FA totalmente erguido de cara a 2024, en una situación muy competitiva de cara al próximo ciclo electoral y además mejorando la proporción”, comentó.

Sobre la estrategia de Martínez de no reconocer la derrota, dijo que “lo importante va a ser cuando esté confirmado, que la oposición y el oficialismo se saluden y reconozcan los triunfos, y el gesto simbólico de que se entregue la banda al futuro presidente, no como pasó, por ejemplo, en Argentina, donde ese rito no se cumplió”.