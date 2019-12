Lacalle Pou: “el gobierno entrega la casa desordenada” El presidente electo Luis Lacalle Pou dijo este miércoles en rueda de prensa que el gobierno entrega un país en desorden.

Actualizado: 05 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

“Me gustaría no quedarme en el tema tarifario. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? El gobierno entrega la casa desordenada. Desordenada en cuanto al déficit, en la inflación, en números macro y también en cuanto a números de los uruguayos: desempleo, etc, etc, inversión, cierre de empresas”, afirmó.

Para el presidente electo la decisión de no ajustar tarifas es una cosa más. “Ya venía complicada la mano y nos agregan una cosa más que nos desordena más. Hay que analizar globalmente el tema”, dijo.

Lacalle critica desde el lunes el anuncio del gobierno de no subir las tarifas de combustible, electricidad y agua. El presidente electo dijo lo que tenía que haber hecho el gobierno de Tabaré Vázquez.

“En realidad lo que debería haber pasado no es un aumento de las tarifas. Básicamente es acompañar los costos de las tarifas. Eso es lo que se está pidiendo y lo lógico. Si aumentan los costos de las empresas públicas, si aumentan los costos por distintas situaciones, acompañar los costos. No es un aumento de tarifas para recaudar. Eso es lo que sostuvimos históricamente: un aumento por encima de los costos que de alguna manera lo que hace es tapar el agujero que la administración iba generando”, afirmó.

A Lacalle le preguntaron por qué no tomó en cuenta que el gobierno ya había anunciado en julio que no iba a subir tarifas.

“Ustedes saben que dijeron que no iban a aumentar en el año y que probablemente tampoco en el período. Si yo me baso en lo que hizo el Frente Amplio no debería de creerles. Dijeron que no iban aumentar tarifas, que no iban a aumentar impuestos. Aumentaron tarifas y aumentaron impuestos. Yo creo que, y esto no lo vamos a poder demostrar nunca, si ganaba Daniel Martínez el ajuste se hacía”, señaló.