Archivan denuncia por robo de papeletas por el Sí a la reforma El fiscal de Flagrancia de 6to turno de Montevideo, Pablo Rivas, archivó las investigaciones contra las personas que fueron denunciadas por robar papeletas del Sí a la reforma el pasado 27 de octubre.

Actualizado: 11 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

El fiscal investigó las dos denuncias que recibió e interrogó a todas las personas que pudieron ser identificadas por sus posteos en redes sociales.

Sin embargo, en cinco casos no se encontraron pruebas que inculparan a los involucrados.

En otros tres casos sí se encontraron elementos probatorios pero el fiscal consideró como mejor opción aplicar el “principio de oportunidad” que implica el archivo de la investigación por tratarse de “conductas que no comprometen gravemente el interés público”.

En su dictamen el fiscal señala que se trata de personas jóvenes, todas carentes de antecedentes penales, con trabajo estable, con estudios y en algún caso aventajado estudiante universitario próximo a obtener su título profesional.

“Debe tenerse presente asimismo que si bien se denunciaron por los promotores y partidarios de la reforma constitucional y por la propia Corte Electoral, situaciones irregulares en varios circuitos a nivel nacional, la misma no pasó de constituir hechos aislados que aparentemente no revistieron peso suficiente como para determinar un resultado. Por lo menos, no es de conocimiento de la Fiscalía que el organismo electoral haya emitido algún comunicado en relación a ello”, dice el dictamen.

“Por consiguiente, en relación a los últimos nombrados si bien a su accionar podría asignársele relevancia penal, teniendo presentes los aspectos mencionados y en aplicación del principio de oportunidad consagrado en el art. 100 del CPP, tratándose de conductas que no comprometen gravemente el interés público, se dispondrá el archivo de la investigación”, concluye.