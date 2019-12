Plan Ibirapitá: tecnología “en comunidad” para 236.300 jubilados En cuatro años el Plan Ibirapitá entregó tablets al 70% de los jubilados que estaban en condiciones de recibirlas: unos 236.300.

Actualizado: 12 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

El Plan Ibirapitá entrega una tablet a los jubilados que cobren menos de 33.232 pesos. Además brinda talleres de uso de tablet y aplicaciones para los mayores de 60 años.

En estos cuatro años se entregaron tablets al 70% de los jubilados que estaban en condiciones de recibirlas; unos 236.300. También se dictaron cerca de 6000 talleres sobre el uso de aplicaciones y herramientas digitales.

Albana Nogueira, gerenta del Plan Ibirapitá, dijo que el techo de porcentaje de jubilados beneficiarios que reclaman su tablet está en un 70%.

"No todos los jubilados quieren la tablet, no todos los jubilados están en condiciones de recibirla, sobre todos los más mayores que tienen alguna enfermedad y están en su casa. A su vez hay otro lote de jubilados que no tienen el deseo, no quieren, porque ya están incluidos digitalmente porque tienen sus smarphone o algo parecido. Eso nos pasó mucho en Montevideo. Un 70% o 70 y pico es nuestro techo, no tenemos más demanda que eso", explicó.

El departamento en el que hubo menos beneficiarios que reclamaran su tablet es Montevideo, con un 67%. En los que más reclamaron fueron Flores y Río Negro, con 75%. El total país es de 70%.

En 2015, primer año del plan, se entregaron 26.037 tablets, en 2016 fueron 76.169, en 2017: 69.054, en 2018: 48.074 y este año, 17.197.

Las tablets tienen varias aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Gmail, YouTube, Twitter. Y en la web hay un manual muy fácil de seguir sobre cómo abrirlas y usarlas.

En ibirapita.org.uy está toda la información sobre el plan: quiénes son los beneficiarios, cómo y dónde pedir la tablet, cómo mandarla a arreglar y cuanto sale, qué usos se le puede dar.

El año pasado se comenzaron a dictar talleres dentro del plan para el uso de la tablet y de aplicaciones, compra y venta por Internet, trámites del Estado en línea. Hubo un total de 5.995 talleres por los que pasaron 68.792 asistentes.

Durante 2019 se incorporaron 308 voluntarios en todo el país. Los grupos de voluntarios atienden consultas de personas jubiladas respecto al uso del dispositivo y apoyan al equipo de referentes de Plan Ibirapitá en todo el país.

"La tecnología la utilizan en comunidad"

Nogueira contó que hay jubilados que hacen talleres y después quieren ser voluntarios.

Nos dijo que los jubilados no se aíslan con las tablets o las redes sociales, las usan como medio y no como fin y a algunos les gusta aprender y también enseñar a usarlas.

"Ellos salen, comparten y se juntan a navegar por internet, a navegar en las redes, aprender tutoriales de YouTube. La tecnología la utilizan un poco más en comunidad que nuestras generaciones. También nos empieza a pasar que muchos jubilados que empiezan a aprender y después tienen ganas de enseñar. Estamos trabajando con el plan de voluntariado del Mides y muchos de nuestros jubilados beneficiarios después de recibir los talleres y animarse, empiezan a ser voluntarios para enseñar o para acompañar el uso a otros jubilados", señaló.

Como los jubilados usan la tablet para ser más sociales, el Plan Ibirapitá decidió también incorporar otras actividades además de los talleres.

"Nos empezamos a dar cuenta de que motivaba más a los jubilados, en vez de un taller de redes sociales, un taller de comunicarse, o un taller de aprender cocina en YouTube. Motiva más el fin que la herramienta. También hacemos actividades de dinamización: utilizan la tablet pero el fin es otro, por ejemplo, en Ciudad Vieja hicimos unos paseos sobre la historia de los edificios, entonces involucrábamos la tablet o el celular para investigar y analizar", explicó.

Uno de los objetivos del año que viene es incluir el uso de celulares en todas las propuestas de aprendizaje del Plan Ibirapitá, e incluir ahí personas que hasta ahora no eran beneficiarias del Plan.

"Este año abrimos todos los talleres para que quienes vengan con su celular y quieran aprender algo sobre su celular", destacó.

Con base en un informe de Nadia Piedra Cueva.