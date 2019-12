Vázquez, el “mal amigo” y una oportunidad para informar sobre prevención del cáncer El presidente Tabaré Vázquez, de 79 años y oncólogo de profesión, anunció su enfermedad en conferencia de prensa y aprovechó cada instancia con los medios para hablar de prevención del cáncer.

Actualizado: 30 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

Vázquez, de 79 años y oncólogo de profesión, anunció su enfermedad en conferencia de prensa y aprovechó cada instancia con los medios para hablar de prevención del cáncer.

20 de agosto

Vázquez convocó una conferencia de prensa para informar que le detectaron un "nódulo pulmonar con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno".

“Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como esta", afirmó el presidente.

21 de agosto

En las horas posteriores al anuncio varios referentes políticos del gobierno y la oposición se expresaron para mostrar su apoyo al presidente.

Luis Lacalle Pou lo hizo a través de Twitter.

En esta cerca del Presidente.

En esta despojarnos de diferencias políticas. En esta solo apoyo y deseos de seguir adelante peleándola. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 20, 2019

"El doctor Vázquez es un ejemplo de superación personal, no creemos que esto sea la excepción", destacó Ernesto Talvi, y le envió "oda la solidaridad y la fuerza para que pueda recuperar este obstáculo lo antes posible y recobre su plena vitalidad para seguir acompañándonos".

Julio María Sanguinetti expresó “un sentimiento profundo de solidaridad, de amistad”.

22 de agosto

El presidente fue internado en la Asociación Española para que se le practique una biopsia. Su médico, el doctor Mario Zelarayán, explicó que no se descartó ningún tratamiento terapéutico pero que en cualquier caso lo haría en Uruguay.

23 de agosto

Presidencia informó que "se confirmó la presencia de un tumor maligno".

"El Sr. Presidente de la República se encuentra en excelente estado y superó el procedimiento sin complicaciones", señaló el texto.

24 de agosto

Vázquez fue dado de alta: "El señor Presidente de la República se encuentra en muy buen estado de salud y recuperado del procedimiento efectuado en la víspera", informó Presidencia.

El presidente dijo que se sentía "estupendamente bien".

"Me siento bien tanto física como anímicamente, nunca he sentido nada. Esto marca la necesidad de hacerse estudios periódicos", señaló.

30 de agosto

"Voy a gobernar hasta el último día", afirmó Vázquez.

"Tenemos el equipamiento que se necesita para hacer, yo diría, el 90% de las cosas en el país desde el punto de vista técnico para el diagnóstico y para el tratamiento", destacó.

20 de setiembre

Vázquez completó el tratamiento de radioterapia contra el cáncer de pulmón.

27 de octubre

Vázquez aprovechó la jornada electoral para dar un mensaje sobre el cáncer: "hay que perderle el miedo, hay que perder el dramatismo alrededor de esta enfermedad y hay que prevenirla".

"Quisiera pasar un mensajecito apropósito de mi salud", dijo Vázquez en rueda de prensa antes de votar en La Teja.

"Alrededor del tema del cáncer se ha generado una idea, un mito, una leyenda, como si el cáncer fuera el Mefistófeles de los tiempos modernos, como si fuera el diablo, porque durante siglos fue una enfermedad mortal. Prácticamente quien tenía un cáncer no se curaba. Pero la ciencia investiga, la ciencia avanza, encuenttra respuestas a las interrogantes y va conociendo más en profundidad a la enfermedad", reflexionó el presidente.

"Ese conocimiento permite desarrollar procedimientos de diagnóstico, tratamiento y educación pública, y hace que hoy en día el cáncer es de las enfermdades crónicas la que más se cura. Una artritis rematoidea no se cura, una diabetes no se cura. Si una persona hace un accidente cardiovascular o cerebral y queda con una hemiplejia, hoy en día no retorna a la normalidad", agregó.

"Sin embargo con el cáncer hay enormes posibilidades de curarse. Siempre que se haga el diagnóstico oportuno se puede evitar", afirmó.

Cuando hay alguna duda hay que concurrir sin temor al médico porque el diagnóstico oportuno asegura la curación", añadió.

"Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo Presidente de la República", expresó

13 de diciembre

Presidencia informó Vázquez tuvo una respuesta "satisfactoria" al tratamiento contra el cáncer y ya no presenta "evidencia actual de enfermedad".