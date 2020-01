Lacalle dijo que Astori es “irresponsable” y anunció “adecuación tarifaria” "Seguramente el 2 de marzo tengamos que hacer una adecuación tarifaria", dijo el presidente electo Luis Lacalle Pou.

Actualizado: 02 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

"Lo que nosotros siempre criticamos e la suba de tarifas públicas cuando obedecen a un tema de recaudación, a un tema de colaborar con el estado central. Por eso hemos dicho más de una vez que hay que emprolijar la gestión de las empresas públicas, hay que hacerlas más eficientes, hay que abaratarle el costo, entre otras cosas, de la energía a los uruguayos, para poder bajar las tarifas. Ese compromiso sigue incambiado", dijo Lacalle.

"Lo que el gobierno hizo es poner la carreta adelante de los bueyes: no ahorró, no fue más eficiente, no fue más eficaz, y le traslada al gobierno todo lo que ustedes saben", afirmó.

"¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seguramente el 2 de marzo tengamos que hacer una adecuación tarifaria. No lo tenemos definido, pero seguramente haya que hacerlo", dijo el presidente electo.

"No lo hacen porque lamentablemente -y esto se lo adjudico sobre todo al ministro de Economía y su equipo- se actúa de manera irresponsable", señaló.