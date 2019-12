“No vamos a trabajar para que caiga este gobierno” "El Frente Amplio tiene que demostrar que es una fuerza política seria y responsable, no vamos a trabajar para que caiga este gobierno, vamos a trabajar para que la gente viva mejor", dijo el presidente Tabaré Vázquez.

Actualizado: 30 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

Su relación con Luis Lacalle Pou "ha mejorado muchísimo", reconoció Vázquez en entrevista con La República.

"No la tuvimos tan buena, pero ha mejorado, yo creo que hay otra actitud del presidente electo, también nosotros pusimos lo nuestro, por supuesto, en bien del país, y yo me alegro mucho que hemos podido lograr ese relacionamiento porque facilita la transición y porque yo creo además que nuestra fuerza política y este gobierno de esa fuerza política tiene que redefinir con precisión cuál es el objetivo central que tenemos", expresó Vázquez.

"Si el gobierno que entra impulsa medidas que apoyen, ayuden a vivir mayor, con mayor dignidad, con derecho a tener más trabajo, mejor educación, etc, etc, a esas grandes medidas nacionales, eso hay que apoyarlo, porque no es que estemos apoyando al gobierno, estamos apoyando a la gente, a esas grandes mayorías a las que se debe el Frente porque el Frente nace de ellas, surge de ellas", afirmó.

"De la misma manera que creo que tenemos que estar muy atentos para defender, a ultranza, los derechos que hemos logrado. Hay que defenderlos y tratar de mejorarlos, porque también desde la oposición se puede gobernar", agregó.

"El Frente Amplio tiene que demostrar que es una fuerza política seria y responsable, no vamos a trabajar para que caiga este gobierno; no, no, vamos a trabajar para que la gente viva mejor", dijo el presidente.

Volver a los Comités de Base

"Sería muy egoísta de mi parte después de 30 años de una actividad política pública, con la experiencia de haber sido primero intendente de Montevideo, después de haber sido dos veces presidente del país, pero además presidente del Frente, presidente del Encuentro Progresista, irme a mi casa después del 1° de marzo egoístamente, y decir, acá terminó todo", dijo Vázquez.

"Yo quiero volcar la experiencia que tenemos, poca o mucha, con aciertos y con errores, con incapacidades, con omisiones, la quiero volcar en el seno del Frente Amplio. Y para hacerlo pienso que mi lugar es ir a los Comités de Base, ir a los Coordinadoras, ir a las Departamentales, ir a hablar con las frenteamplistas y los frenteamplistas, dialogar, que me pregunten que yo pueda hablar, que yo pueda decir, en fin, en esa actividad de base. Tengo pensado ese tipo de actividad si la salud me lo permite", señaló.

"Estoy bien"

"La verdad es que me siento bien, me siento muy bien", contestó Vázquez a la consulta sobre su estado de salud.

"El tratamiento que me instauraron aquí en el Uruguay y todos los procedimientos diagnósticos fueron muy bien planteados y efectivos. Hubo una regresión importante de la masa tumoral pulmonar en los últimos controles imagenológicos. Prácticamente desapareció después de la radiocirugía que me practicaron y ahora estoy en una etapa de controles periódicos que están protocolizados para todos los enfermos que tienen esta variedad tumoral u otras y que requieren cada un cierto tiempo, dos o tres meses, realizar nuevos estudios", señaló.

"Los últimos, reitero, fueron buenos, y también hubo una normalización de marcadores tumorales en sangre que los tenía muy altos cuando estaba el tumor en actividad, los que se normalizaron. Eso en cuanto a cómo me siento y cómo estoy", agregó.

"En esta enfermedad, nunca se sabe, en general, hay muchos casos que sí, pero en la variedad sobre todo en cánceres de pulmón, cuál va a ser la evolución en cualquier momento. Por eso la necesidad de controles periódicos cada dos o tres meses. Pero en este momento yo me siento muy bien, estoy bien y ahora estoy en controles", dijo Vázquez.