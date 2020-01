De los 100 países en Montevideo a los jacarandá de Zimbabue La fotógrafa Eliana Cleffi, que en 2017 retrató a personas de 100 nacionalidades distintas viviendo en Montevideo, dio un nuevo paso en base a ese proyecto y viajó a Zimbabue para conocer el mundo de una de sus retratadas.

Actualizado: 14 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

Eliana Cleffi no se amedrenta ante tareas que suenen quiméricas. En 2017, para mostrar lo cosmopolita que se había vuelto la ciudad, la fotógrafa se puso el objetivo de retratar a personas de 100 países distintos que estuvieran viviendo en Montevideo, y lo consiguió en algunos meses.

A partir de la curiosidad que generaron las fotografías y sus personajes, en 2019 tuvo ganas de que el proyecto diera un paso más y quiso tomar fotos de los países de donde venían sus retratados. “100 viajes es imposible”, pensó; el tiempo y la logística eran los principales motivos en contra, pero no los únicos.

“Hay gente que vino con historias muy duras. No todos vinieron por amor o porque llegaron algún día de vacaciones y les gustó quedarse acá. Hubo gente que huyó de sus países por problemas políticos o de todo tipo. Ni siquiera se me ocurre preguntarles de participar en esta parte del proyecto. Es más, de muchos no sé cuál es su historia”, contó Cleffi a 180.

La nueva meta se redujo a menos países, sin un límite rígido y más que la cantidad, lo importante era qué países visitar. Su mirada siempre estuvo puesta en destinos que evocaran algo diferente para el ojo uruguayo y que estuvieran por fuera del circuito turístico. Por eso, esta nueva parte del proyecto comenzó con su viaje a Zimbabue.

La tierra de los jacarandás

La República de Zimbabue está ubicada en el sur del continente africano. Es una de las vecinas hacia el norte que tiene Sudáfrica. Es un país conocido en esta parte del mundo por albergar a las imponentes cataratas Victoria en una de sus fronteras, y por la extendida presidencia de Robert Mugabe, fallecido en setiembre de 2019. Esa falta de conocimiento sobre este territorio llevó a Cleffi a aventurarse hacia allí en octubre, en la búsqueda por demostrar “que esos países son tan accesibles de ir como cualquiera de los otros más conocidos”.

No es que no existan dificultades: Zimbabue, por ejemplo, no cuenta con electricidad durante el día. Cleffi contó que el servicio, en teoría, funciona de 20:00 hasta las 5:00 de la mañana, y los días que estuvo en la capital, Harare, la luz no llegó hasta la medianoche. Tampoco hay agua corriente al alcance, pero, de todas formas, la fotógrafa destacó que “es un lugar al que se puede ir y traerse una buena experiencia, porque así como les faltan algunas cosas que para nosotros son básicas, ellos tienen otras que nos faltan”.

En Zimbabue aguardaba la familia y afectos de Tendai Wilkinson, una artista plástica de 45 años que vive en Montevideo. Cleffi la eligió para comenzar porque “sabía que iba a entender lo que iba a buscar”. Wilkinson le había hablado de la realidad dura de su país, pero también le había dicho que extrañaba valores que no había podido reencontrar en otras partes del mundo. “Lo que más echaba de menos era la gente. En Harare no ves gente durmiendo en la calle, pero no porque no haya pobreza, que la hay, sino porque terminar en la calle es mucho más difícil que acá. Allí siempre vas a tener más personas que estén dispuestas a darte una mano. Hay mucho más apoyo entre ellos”, explicó Cleffi.

El recorrido de Harare junto a Wadzanai, hermana de Tendai y quien posa en esta serie de fotos, le mostró a la fotógrafa lo que quería ver: el África que desconocemos. “No quería volver con las mismas fotos de tribus, animales salvajes, etc, porque no era el objetivo del proyecto. Fui por siete días a fotografiar el mundo de Tendai, a los lugares que para ella eran importantes”, contó. Así llegó a capturar con la cámara a Wadzanai en el lugar que eligió Tendai, la Galería Nacional de Zimbabue, donde la artista exhibía sus obras.

Tampoco quería regresar con la misma paleta de colores en amarillo, rojo y verde súper intensos que usan publicaciones como National Geographic. Y una de las primeras imágenes que tuvo del suelo zimbabuense avaló esa premisa: la capital está cubierta por jacarandás, por lo que el violeta, el amarillo y los ocres pasaron a centrar la atención de su cámara.

Un retrato es un mundo

Un desafío que se autoimpuso fue el de no sacar tantos retratos, que es a lo que está más habituada, sino que buscó “hacer un retrato” del personaje a través de los lugares y cosas que forman su mundo en su país de origen.

Cleffi dijo que “simplemente quería retratar el mundo de Tendai” y que “lo más importante era que a la vuelta le mostrara las fotos y ella se sintiera representada”, lo que pudo lograr con creces. “Se emocionó mucho. Mostrarle las fotos fue lo más lindo”, añadió la fotógrafa.

El futuro de esta nueva pata del proyecto no está dibujado. Cleffi dijo que confía en que podrá continuarlo y llegar a un nuevo destino, aunque, a diferencia del plan anterior, no se colocó una fecha límite ni un número de fotos necesarias. “Creo que es algo que se puede hacer con tiempo, y que lo más importante es que salga bien”, comentó.

Así como no hay certezas sobre cómo continuará el proyecto de Eliana Cleffi, tampoco las había para los que pudieron apreciar la primera serie de fotos, ya que la única información disponible sobre los 100 personajes era su nombre y su origen.

“La idea de esta segunda parte surgió porque todos me pedían que les contara sobre la vida de las personas, que incluyera texto, y a mí me frustra un poco que siempre tenga que haber texto. ¿Por qué la foto siempre tiene que estar acompañada de una explicación? Justamente, una de las cosas buenas del proyecto es que a la gente le generaba intriga los personajes de las fotos, y si eso sucede, cuando conozcan a un inmigrante, les va a generar intriga conocer la historia de la persona. A mí me parecía que era un plus. Esta es una manera de conocer un poco más de Tendai, en este caso, y una vez más, sin palabras”, explicó la fotógrafa.

Para más información sobre los proyectos de Eliana Cleffi, se puede seguir su perfil de Facebook.